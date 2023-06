Obras no Centro de Fortaleza: confira desvios a partir desta segunda-feira, 5

As intervenções fazem parte do projeto para o novo terminal José de Alencar e devem bloquear o local por 45 dias

A Rua 24 de Maio fica interditada a partir desta segunda-feira, 5, para o início das obras de urbanização, que irão desde a rua Guilherme Rocha até a rua Castro e Silva, no Centro de Fortaleza. A via será o principal corredor de acesso ao novo terminal José de Alencar e não poderá ser utilizada por 45 dias.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, o trabalho será dividido em três etapas. A primeira delas começa hoje, no trecho entre as ruas Guilherme Rocha e São Paulo.

A obra prevê melhorias nos serviços de drenagem, instalação de piso intertravado, passagem elevada para pedestres, rampas de acessibilidade, paisagismo, entre outras requalificações.

Durante o período de bloqueio, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estarão no local para orientar o trânsito.

Desvios de rota

Durante os trabalhos, serão realizados desvios em duas pistas da região. O primeiro deles será na Rua 24 de Maio, onde os condutores que seguem pela via deverão entrar à direita na rua Senador Alencar e à esquerda na av. Imperador.

Já quem utiliza a rua São Paulo encontrará um bloqueio na altura do cruzamento com a 24 de Maio e poderá contorná-lo ao entrar à esquerda na av. Tristão Gonçalves, à direita na rua Castro e Silva, à direita na av. Senador Pompeu e à esquerda para retornar à rua São Paulo. Confira no mapa abaixo:

Quatro linhas de ônibus serão afetadas pelos desvios Crédito: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

Impactos nas linhas de ônibus

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), o fechamento das vias gera alterações no itinerário das linhas 101 - Beira Rio/Centro, 102 - Vila Santo Antônio/Nossa Senhora das Graças/Centro, 110 - Vila do Mar/Centro e 140 - Vila do Mar/ Centro.

Durante o período de intervenções, os ônibus farão os desvios propostos pela AMC.