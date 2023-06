Apartamento pega fogo no Meireles na noite desse domingo, 11

Corpo de Bombeiros debelou incêndio com extintores do próprio prédio e resgatou duas pessoas; chamas não chegaram a se espalhar para apartamentos vizinhos

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuou na noite desse domingo, 11, em um incêndio residencial. O caso aconteceu no bairro Meireles, em Fortaleza.

As chamas aconteceram em um apartamento no quinto andar de um prédio localizado à rua Frei Mansueto. No local havia duas pessoas.

Vizinhos chegaram a arrombar a porta do apartamento, mas não conseguiram resgatar os moradores devido à fumaça. Os bombeiros foram acionados e retiraram os residentes, que receberam primeiros socorros no local e foram encaminhados a um hospital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O incêndio foi debelado pela guarnição com extintores do próprio prédio. Os danos físicos foram limitados ao apartamento onde o fogo começou. O restante do edifício, no entanto, ficou tomado por fumaça, e outros moradores do prédio receberam auxílio dos bombeiros para sair do local.

Procurado, o síndico do prédio disse que só se manifestaria na manhã desta segunda-feira, 12. Funcionários do prédio disseram ter recebido instruções para não falar sobre a ocorrência.

Com informações do repórter Gabriel Gago

Mais notícias de Fortaleza