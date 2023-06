Fim de tarde na Praia de Iracema tem música e casais enamorados

Edição especial do Projeto Pôr do Sol Fortaleza antecipou o romantismo do Dia dos Namorados e embalou corações apaixonados

Quem resolveu espantar a preguiça do domingo e aproveitar o belo fim de tarde na orla da Praia de Iracema teve como bônus uma edição especial do Pôr do Sol Fortaleza, projeto musical que surgiu da parceria entre as secretarias municipais de Turismo (Setfor) e Cultura (Secultfor).

Dentre as centenas de pessoas que se abraçavam ouvindo sucessos da Música Popular Brasileira, o mecânico Pedro Ítalo da Silva, de 29 anos, estava relaxando e bebericando uma cuia de erva-mate — não a versão quente, mas o tereré, típica do Centro-Oeste.

“Aprendi a gostar e agora estou viciado”, confessou o cearense, acompanhado da esposa, a analista Janaína Costa, de 31. Moradores do bairro Mucuripe, eles são frequentadores assíduos da orla, distante convenientemente poucos metros de casa.

Pedro Ítalo da Silva, 29, mecânico e Janaína Costa, 34, analista. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Casados há 10 anos, Pedro e Janaína bem que poderiam ser padrinhos de outra dupla: Paulo Adriano da Silva, de 27 anos, e Ariana Souza, 24, que estão noivos há oito anos. Os dois casais são amigos, costumam passear juntos e juram que não cobram que os noivos troquem logo as alianças.

“Eu quero mesmo é dançar”, disse Ariana, para mudar de assunto. “Mas ele é todo sem jeito! E eu, que sou quadrilheira junina, que me vire”, brincou.

Pedro Ítalo da Silva, 29, mecânico e Janaína Costa, 34, analista. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Mais afastados do palco e ouvindo as ondas quebrando no espigão do Náutico estavam Stephane Rodrigues, 31, e Assis Nogueira, de 29, no que seria o segundo encontro dos dois. Eles se conheceram em um aplicativo de namoro e se encontraram pela primeira vez no último feriado, quinta-feira passada, 8.

“Gostei muito da conversa dela, e ao conhecê-la pessoalmente, gostei mais ainda da espontaneidade e do sorriso”, disse Assis, ainda um tanto tímido.

Stephane Rodrigues, 31 e Assis Nogueira, 29, jornalista. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Em outra parte do espigão, estavam Crislane Gonçalves, de 35 anos, de mãos dadas com a esposa Neidiane Aguiar, 43. “É um dos lugares que mais gosto da cidade, e hoje é mais especial, já que amanhã é o Dia dos Namorados”, disse Crislane.

O casal saiu de casa já sabendo a programação cultural, inclusive qual o estilo de música que seria tocada na programação gratuita da Prefeitura. “Com música, tudo fica mais bonito”, justificou Crislane.

Cris Gonçalves e Neideane Aguiar. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

A programação cultural gratuita acontece em vários pontos da cidade e pode ser conferidas nos sites e redes sociais dos órgãos públicos, e também na agenda cultural do O POVO.