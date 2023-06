Motoristas reclamam de congestionamento ao sair de São João em shopping de Fortaleza

Após a festa de São João no North Shopping Jóquei, em Fortaleza, motoristas reclamaram de tempo de espera para deixar o estacionamento do local. A situação ocorreu na noite desse sábado, 10 de junho.

O momento foi registrado em vídeo por uma cliente do shopping, que estava insatisfeita com a dificuldade em sair do estacionamento. Segundo o depoimento no vídeo, a fila de veículos não conseguia se mover há "duas horas".

A demora atípica foi justificada pela administração do shopping como decorrência de “congestionamento registrado nas vias públicas do entorno, somado ao alto fluxo de carros saindo simultaneamente”.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) não foi comunicada oficialmente mas, a partir de reclamações de populares, se deslocou para o local para disciplinar o tráfego e coibir irregularidades.

O North Shopping Jóquei informou ainda que está em contato com a Prefeitura de Fortaleza para evitar que o caso volte a ocorrer neste domingo, 11 de junho, último dia da festa junina no local.