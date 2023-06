Visitação aberta ao navio-patrulha Macau leva multidão ao Cais do Porto

Embarcação foi usada em combates a traficantes e no monitoramento do litoral atingido pelo vazamento de óleo em 2019

Mesmo com o sol forte, as longas filas e a desorganização, muitas pessoas permaneceram no Terminal Marítimo de Passageiros, no bairro Cais do Porto, para ver o navio-patrulha Macau, que estava aberto à visitação das 13 às 16 deste sábado, 10.

Crianças — inclusive de colo e com necessidades especiais — idosos e gestantes se abrigavam como podiam à sombra de um muro na rua de terra que dava acesso a um dos portões que levava ao hall de entrada do terminal, trajeto esse feito com o auxílio de um ônibus e uma van que acomodava 50 pessoas por vez.

Os demais visitantes se depararam com uma fila que passava dos 500 metros de comprimento. Pedro Paiva, de 18 anos, saiu de casa no Genibaú e ainda convenceu a mãe, dona Fátima, a ir junto.

“Depois de mais de uma hora dentro do ônibus para chegar até aqui, só vamos embora depois de chegar lá. Quero ver um navio de perto pelo menos uma vez na vida e tirar fotos, é claro”, justificou o rapaz.

Visita ao navio-patrulha Macau: como foi

Apesar das dificuldades iniciais, quem teve a oportunidade de chegar ao porto teve contato com uma simpática tripulação que emprestava os próprios caxangás (como são chamados os “chapéus de marinheiro”) e quepes para os visitantes fazerem fotos. Os militares também falaram sobre o navio e mostraram equipamentos que só são vistos geralmente nos filmes.

O navio esteve ancorado no Cais do Porto neste sábado, 10, e deve seguir para o Rio Grande do Norte Crédito: Flávia Oliveira / O POVO

A médica Fabrícia Araújo, 41 anos, estava acompanhada do marido e das duas filhas. Moradores do Cocó, era a primeira visita da família a uma embarcação militar. “Foi muito legal, mas balança muito. Tô tonta, passando mal ainda”, brincou Maria Fernanda, de 7 anos. A menina disse que gostou de tirar foto com o marinheiro e de visitar a cabine de comando.

O Navio-Patrulha Macau é um dos sete navios subordinados ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste. Foi construído pelo estaleiro Indústria Naval do Ceará (Inace) em 2007 e incorporado à Marinha em 2010.

O nome da embarcação remete ao município de Macau, no Rio Grande do Norte, conhecido pelos moinhos de vento de suas salinas e pela produção de petróleo — elementos que figuram no brasão do navio.

O navio-patrulha Macau em operação Crédito: Marinha do Brasil

O Macau tem como missão fiscalizar as águas sob jurisdição do Brasil, fazendo patrulhas de inspeção e salvamento. Em outubro de 2021, por exemplo, em ação conjunta com a Polícia Federal, a tripulação interceptou um veleiro com droga a 180 km do Arquipélago de Fernando de Noronha.

O navio-patrulha também foi usado em 2019, no monitoramento e recolhimento de óleo avistado no litoral do Nordeste.

A visitação é parte da comemoração pelo Dia da Marinha, 11 de junho, domingo, dia em que haverá um passeio ciclístico partindo da Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará, no bairro Jacarecanga, às 7 horas.