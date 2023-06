Trio faz arrastão e rouba celulares, mas termina preso após rastreio do GPS

Pedestres foram rendidos e tiveram os celulares roubados durante um arrastão na noite dessa sexta-feira, 9, no bairro Varjota, em Fortaleza. O caso aconteceu na rua Frederico Borges, por volta das 21 horas. O roubo foi praticado por três homens, que chegaram ao local em um carro preto e fugiram na sequência. O trio foi preso em flagrante horas depois.

A Polícia Militar descobriu o paradeiro dos suspeitos com ajuda do sistema de geolocalização do celular de uma das vítimas. O rastreio apontou que os homens teriam partido em direção ao bairro Vicente Pinzon. Para despistar os policiais, eles abandoaram o veículo e passaram a fazer o trajeto a pé.

A estratégia, no entanto, não funcionou. Os três foram reconhecidos com base na identificação repassada pelas vítimas e terminaram autuados em flagrante.

Mesmo após a captura, os policiais continuaram as diligências pelas ruas do bairro e localizaram o veículo do trio. Havia um simulacro de pistola, drogas e vários aparelhos celulares roubados dentro do veículo. O material foi levado para o 2º Distrito Policial, no Meireles, que abriu inquérito para apurar o caso. Segundo a Polícia, os presos tinham 23 e 21 anos.

Ambos foram levados para unidades do sistema prisional da Capital e vão responder por tráfico de drogas e roubo a pessoa. Um deles já tinha antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e crime contra a administração pública.