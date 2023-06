Cachorro é resgatado em canal da avenida Aguanambi, em Fortaleza

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) realizou um resgate de um cachorro perdido no canal da avenida Aguanambi, em Fortaleza. A ação aconteceu na manhã deste sábado, 10, o animal estava nas proximidades da Estação Matos Serra.

Segundo o CBMCE, ninguém soube informar como o cachorro caiu no canal, nem se tinha algum tutor. Sem mais informações, o cachorrinho ainda recebeu uma carona à sede da 7ª Companhia do 1º Batalhão, onde ganhou uma refeição e um pouco de água.

Balanço de resgates 2023

De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos 4.991 animais foram resgatados, entre janeiro e maio deste ano. Ou seja, os resgates dos cinco primeiros meses do ano representam um aumento de 13%, quando se compara com o mesmo período, em 2022, quando 4.421 animais foram resgatados.

Em síntese, nos cinco primeiros meses do ano, cobras, felinos e cães foram alguns dos animais que receberam atendimento.

Por fim, caso precise do Corpo de Bombeiros, basta ligar 193, que funciona 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e feriados.