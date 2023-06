Praias de Fortaleza: quase metade dos trechos está imprópria para banho

Quase metade dos trechos das praias de Fortaleza está imprópria para banho, segundo boletim da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Dos 33 pontos, 16 estão inadequados e, desses, metade encontra-se no litoral Oeste da Capital.

Os pontos analisados se dividem pelos setores Leste, Centro e Oeste de Fortaleza. O levantamento é feito pela equipe da Gerência de Análise e Monitoramento da Semace.

No Litoral Leste, a grande maioria está adequada para banho. Apenas três praias estão impróprias: duas na Praia do Futuro, sendo uma em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares e outra na altura da Areninha Praia do Futuro I. Além disso, tem-se a Praia do Titanzinho.

Já no Centro, cinco estão inadequadas para banho. Dessas, três estão localizadas na Praia do Mucuripe, no Porto dos Botes, ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe, e também na altura da Estátua Iracema do Mucuripe. As outras duas são na Praia de Iracema, uma perto da Ponte Metálica e outra na Praia dos Crush.

Em relação ao litoral Oeste, quase todas estão impróprias para banho. Somente duas estão adequadas: uma na Praia do Pirambu, na altura da avenida Filomeno Gomes, e outra na Barra do Ceará, perto da rua Rita das Goiabeiras.

A medição foi feita na última segunda-feira, 5, e vale até o domingo, 11.



Veja balneabilidade do litoral de Fortaleza

LESTE

01L - P. do Futuro - Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema. Própria

02L - P. do Futuro - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09. Própria

03L - P. do Futuro - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08. Própria

04L - P. do Futuro - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06. Própria

05L - P. do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues. Própria

06L - P. do Futuro - Na altura da av. Carlos Jereissati. Própria

07L - P. do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01. Própria

08L - P. do Futuro - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares. Imprópria

09L - P. do Futuro - Na altura da Areninha Praia do Futuro I. Imprópria

10L - P. do Futuro - Na altura da rua Ismael Pordeus. Própria

11L - P. do Titanzinho - Praia do Titanzinho. Imprópria

32L - P. da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos. Própria

67L - P. da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba. Própria



CENTRO



12C - P. do Mucuripe - Porto dos Botes. Na altura da rua Interna. Imprópria

13C - P. do Mucuripe - Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe. Imprópria

14C - P. do Mucuripe - Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe. Imprópria

15C - P. do Mucuripe - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar. Própria

16C - P. do Meireles - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar. Própria

17C - P. do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06. Própria

18C - P. do Meireles - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro. Própria

19C - P. de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho. Própria

20C - P. de Iracema - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica. Imprópria

21C - P. de Iracema - INACE (Ind. Naval do Ceará): sem informação

69L - P. de Iracema - Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior. Imprópria

OESTE



22O - P. da Leste Oeste - Próximo à Igreja de Santa Edwiges. Imprópria

23O - P. do Pirambu - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes. Própria

24O - P. do Pirambu - Praia da Formosa. Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda. Imprópria

25O - P. da Colônia - Ao final da av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece. Imprópria

26O - P. da Colônia - Praia do “L”. Na altura da rua Dr. Theberge. Imprópria

27O - P. Barra do Ceará - Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta). Imprópria

28O - P. Barra do Ceará - Praia das Goiabeiras. Na altura da rua Coqueiro Verde. Imprópria

29O - P. Barra do Ceará - Na altura da rua Bom Jesus. Imprópria

30O - P. Barra do Ceará - Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras. Própria

31O - P. Barra do Ceará - Foz do Rio Ceará. Imprópria