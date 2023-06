Calçadão da Vila do Mar, em Fortaleza, recebe mutirão de serviços

A Barra do Ceará recebeu, na manhã deste sábado, 3, um mutirão de serviços com manutenção estrutural e atendimento à população. O evento aconteceu no calçadão da Vila do Mar e foi dividido entre atendimento de órgãos públicos e serviços de urbanização na área.

Promovida pela Prefeitura de Fortaleza e pela Câmara Municipal, a iniciativa foi uma integração entre o mutirão realizado em diversos bairros pela Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) e o projeto "Meu Bairro, Nossa Câmara".

O calçadão recebeu plantio, rega e poda de árvores, pintura de meio fio e reparos na iluminação pública. Próximo ao Marco Zero de Fortaleza, estandes ofereciam atendimentos de saúde, cadastros em serviços públicos e oficinas.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 03-06-2023: Multirão de serviços no calçadão do vila no mar no bairro da Barra do Ceará, Meu Bairro, nossa camara. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Um dos locais mais concorridos foi o estande da Central da Cidadania. No local, era possível agendar atendimento em órgãos públicos, havendo também emissão de bilhete único e cadastro em programas sociais.

A professora Danielle Costa, de 46 anos, buscou atendimento para emitir o RG do filho Leonardo Gabriel. A docente afirmou que já havia tentado realizar o agendamento diversas vezes pela internet, mas há poucas vagas disponíveis. No local, ela conseguiu sair com um horário marcado para solicitar o documento.

Outro estande com movimento intenso foi o da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A oferta de vacinas era o atrativo. Foram disponibilizados imunizantes contra diversas doenças: bivalente (Covid-19), gripe, hepatite B, febre amarela, tétano e a tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).

A técnica de enfermagem Jacqueline Chaves, que aplicava os imunizantes, pontua que o serviço é uma conveniência para quem tem dificuldades de encontrar tempo no cotidiano para ir aos locais de vacinação. Ela relembra, no entanto, a importância das pessoas não deixarem de manter o acompanhamento em dia, com atendimento nos postos de saúde.

No fim da manhã houve também uma feira de adoção de animais. Quem quisesse voltar para casa com um pet podia conhecer filhotes à espera de uma família e se cadastrar para se tornar tutor de um dos gatos em exibição.



