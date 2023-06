Meio ambiente: jovens realizam mutirão de limpeza na lagoa do Papicu

O Instituto JCPM mobilizou aproximadamente 200 jovens para coletar lixo na lagoa do Papicu, como abertura da Semana do Meio Ambiente

A Lagoa do Papicu recebeu a 6ª edição do “Jogando Limpo com a Lagoa”, realizado pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM). A ação mobilizou aproximadamente 200 jovens entre 16 e 24 anos, voluntários da associação e alunos da Escola Maria José Medeiros, parceira do IJCPM.

A atividade durou três horas, entre 8 e 10 horas da manhã. Meia hora após o início da coleta, começou a chover na praça onde fica a lagoa, o que não impediu os voluntários de continuarem os trabalhos. “A chuva dá um ânimo a mais pra gente continuar fazendo nossa limpeza e vendo que, apesar de qualquer dificuldade de clima, a gente continua aqui limpando”, comenta Marcos Gaspar, de 19 anos e voluntário do IJCPM.

A coleta marcou a abertura da Semana do Meio Ambiente dos shoppings RioMar em Fortaleza. Participaram da ação O superintendente do RioMar Fortaleza, Jean Franco, e Karine Costa, coordenadora de Sustentabilidade dos shoppings.

Além da coleta de lixo, torneio de futsal e apresentação musical de crianças do Centro de Pesquisa e Vivência Ecológica (Cepevive) animaram a passagem dos jovens pela praça. Edgar Cruz, coordenador do Instituto, explica que os jovens são moradores da comunidade da região. Eles participam como voluntários por um semestre, e nesse tempo recebem oficinas e qualificações profissionais.

Sobre essa ação, Edgar afirma que é necessário trazer a atenção desses jovens à causa ambiental. “Que eles percebam a necessidade de nós preservamos o nosso ambiente, que o nosso futuro depende dessas pequenas ações e que cada um fazendo um pouco, já é uma grande coisa”, diz.

Renata Morais, que participou pela primeira vez de uma mobilização do IJCPM, afirma que se envolveu por achar importante mobilizar sua comunidade para algumas causas. “Eu gosto sempre de estar participando de ações como essa, não só referente ao meio ambiente mas também outras causas que a gente também tem que aderir”, afirma a estudante.

