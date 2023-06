Furto de cabos causa instabilidade em semáforos na av. Santos Dumont neste sábado

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), técnicos foram encaminhados ao local para repor a fiação e restabelecer a funcionalidade do equipamento

Um furto de cabeamento está causando, desde sexta-feira, 2, instabilidade semafórica no cruzamento da rua Professor Otávio Lobo com a avenida Santos Dumont. Caso segue durante a manhã deste sábado, 3. A informação foi confirmada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).



Segundo o órgão, técnicos foram acionados para repor a fiação e restabelecer a funcionalidade do equipamento. A AMC também monitora os atos criminosos em mais de 600 câmeras de vigilância, auxiliando as forças de segurança, ressalta em nota.

O que fazer quando os semáforos não funcionam

Em casos como este, sublinha a Autarquia, os condutores devem seguir a regra geral de circulação, prevista no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que atesta: "Em caso de trânsito por fluxos de veículos que se cruzem em local não sinalizado, a preferência de passagem será do veículo que vem pela direita".

Nos casos de ocorrência de furto, a AMC destaca que registra boletins de ocorrência e atua em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) para a identificação dos criminosos.

Em quaisquer casos de instabilidade semafórica, agentes e operadores de tráfego são encaminhados para os trechos com maior circulação para auxiliar os condutores no trânsito em áreas de jurisdição municipal.