Elmano assina ordem de serviço para Areninha no bairro Genibaú, em Fortaleza

A Ordem de Serviço para a implantação de uma Areninha situada no bairro Genibaú, em Fortaleza, foi assinada pelo governador Elmano de Freitas (PT) na manhã desta quinta-feira, 1º, em evento na localidade. Na ocasião, o chefe do Executivo estadual estava acompanhado do secretário do Esporte, Rogério Pinheiro; do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, e do superintendente de Obras Públicas, Quintino Vieira.



De acordo com o Governo do Estado, a Areninha que será construída é do Tipo 1 — ou seja, as suas dimensões se assemelham à de um campo de futebol oficial — e vai contar com um investimento de R$ 1.584.841,49. O equipamento estará localizado no mesmo espaço onde se situava a antiga Vila Olímpica do Genibaú.

Em comunicado, Elmano apontou que pretende dar continuidade ao projeto da Areninhas e sublinhou a importância que o equipamento possui para o dia a dia dos cearenses.

“Acho muito importante implantarmos Areninhas nas comunidades, por isso queremos continuar ampliando esse projeto do ex-governador Camilo [Santana]. Porque, além do equipamento Areninha, que já melhora bastante o ambiente da comunidade, aqui vai ser desenvolvido um trabalho esportivo e social com as crianças e adolescentes da área, isso é muito importante”, afirmou o governador.



As primeiras Areninhas foram construídas em 2014, na esteira de parceria firmada entre o Governo do Ceará e diferentes prefeituras municipais. Até aqui, 277 equipamentos foram erguidos em todo o estado — 103 apenas em Fortaleza. O espaço se constitui de campos de jogo no estilo society e conta com vestiários, banheiros e torres de iluminação.



Também em comunicado, o secretário dos Esportes, Rogério Pinheiro, uma das consequências positivas vinculadas à Areinhas é a proliferação de projetos sociais voltados para as comunidades que usufruem do espaço.

“Nós não temos só a preocupação de entregar um equipamento esportivo, que por si só já transforma e requalifica o espaço. Mas também incluímos projetos sociais que venham dar oportunidade a nossas crianças e jovens, como o Esporte em Três Tempos, que já beneficia mais de 22 mil crianças e jovens, e também o Esporte Superação, que só em Fortaleza, são oito mil crianças beneficiadas”, apontou Rogério.

Ao encontro do titular da pasta dos Esportes, o presidente da Alece, Evandro Leitão, sustenta que o espaço propicia terreno fértil para que crianças e jovens saiam da criminalidade e se insiram em projetos voltados à educação.

“É importante a participação do Estado e do município na implementação de políticas públicas, na medida em que o Estado ou o município leva para as comunidades uma unidade de saúde, um equipamento de educação, esporte ou cultura. Esse equipamento que aqui chega fará muito diferença para essa comunidade do Genibaú, essa é uma intervenção que tirará jovens da criminalidade, da ociosidade e dará a condição de socializar”, pontuou Evandro.



O governo estadual aponta que mais 50 Areninhas construídas e em espera de inauguração.