Uece realiza 1º dia de provas da 2ª fase do vestibular neste domingo

O domingo teve a aplicação de uma prova específica, de acordo com o curso, além da Redação. A seleção termina na segunda-feira, 22

Os candidatos que se dirigiram ao campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece) Itaperi na manhã deste domingo, 22, já tiveram que enfrentar dificuldades logo no caminho para o local de aplicação de provas. Ao encarar o trânsito congestionado na Av. Dr. Silas Munguba, muitas pessoas preferiram desembarcar dos veículos antes da entrada da universidade.

De acordo com a instituição, 4.614 candidatos estavam aptos para a 2ª fase do vestibular de 2023.2. Na primeira fase, estavam inscritos 14.823 candidatos. O concurso destina-se a selecionar estudantes para o segundo semestre letivo de 2023 dos cursos de graduação.

Os amigos Guilherme Santos, de 16 anos, e Júlia Freitas, 18, estavam tentando uma vaga nos cursos de Física e Química, respectivamente. “Estou fazendo a prova mais como um treinamento mesmo”, disse Guilherme, tranquilo. Júlia, porém, estava muito nervosa: “Esqueci a minha carteira de identidade em casa e estou esperando alguém vir deixar. Ainda bem que já está perto”, afirmou.

O estudante de Medicina da Uece Lucas Pitágoras, 28, segurava um cartaz desejando sorte aos futuros “bixos”, como são chamados os novatos na graduação. “É só pra descontrair mesmo, eles chegam aqui muito nervosos. Dançamos o ‘Tchu Tchu’ com eles e aproveitamos para vender água mineral, que chamamos de ‘água da aprovação’. É beber e passar!”, brincou.

A gerente Richelle Peixoto, 36, estava com a filha Sara, de 18 anos, e uma companhia inusitada: a gatinha Liliane, de cinco meses. “Nesse momento tão importante, a ansiedade bate. Então nada melhor do que se acalmar com a presença da família, e o bichano faz parte também, é a irmã mais nova dela”, disse Richelle sobre a gatinha adotada da rua e que já tem o costume de passear fora de casa.

Às 9h os portões se fecharam, e pelo menos duas pessoas chegaram atrasadas. Uma jovem disse ter vindo do Parque Santa Maria, no Maracanaú, trajeto que seria feito em menos de 1h. No entanto, como ela já havia saído de casa atrasada, não seria dessa vez que ela tentaria o vestibular.

Do lado de fora, a analista de atendimento Raina Araújo, 38, se acomodava em um dos banquinhos das barracas de lanches para esperar a filha Raíza Gabriela, 16, terminar a prova que poderia assegurar uma vaga para o curso de Serviço Social.

“Minha mãe fez o mesmo comigo e com minha irmã, nos dias de provas para as nossas faculdades. Ela disse pra gente fazer o mesmo quando tivéssemos filhos, e cá estou eu esperando a minha filha terminar a prova. Disse pra ela não se importar comigo aqui e ficar até o finalzinho mesmo”, completou.

O vestibular da Uece 2023.2 foi realizado nos campi Itaperi e Fátima, assim como nas sedes localizadas em Aracati, Canindé, Crateús, Iguatu, Mombaça, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Quixadá, Quixeramobim e Tauá.