Uece oferta 1.060 vagas para os cursos de graduação à distância para 13 cidades do CE

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) anunciou a publicação do edital nº 03/2023, que trata sobre a oferta de 1.060 vagas para os cursos de Administração Pública, Ciências Contábeis e Pedagogia, na modalidade Educação a Distância (EaD). A iniciativa ocorre em parceria com o sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e visa abranger 13 municípios cearenses.



As cidades a serem contempladas são: Beberibe, Boa Viagem, Caucaia, Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Quixeramobim, Russas e Tauá.

Os interessados poderão realizar a inscrição para o vestibular especial a partir das 8 horas da manhã do dia 9 de maio até às 17 horas do dia 13 de junho de 2023, exclusivamente pelo site da Comissão Executiva do Vestibular (CEV/Uece).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A taxa de inscrição é de R$ 100. Os candidatos terão o período de 9 a 11 de maio para solicitar isenção da taxa, que também será realizada pela internet.



De acordo com a Universidade, será reservado percentual das vagas para cotistas, pessoas com deficiência e, no caso do curso de Pedagogia, também para professores da rede pública dos municípios-polo, que estejam no exercício efetivo da docência em sala de aula.



A prova será aplicada em 9 de julho de 2023, composta por 45 questões de múltipla escolha, de Geografia, História, Biologia, Física, Matemática, Química, Inglês e Português, além da Redação.



Sobre o assunto Inscrições para vestibular da Uece iniciam nesta segunda-feira, 27

Universidade Virtual de São Paulo abre inscrições para vestibular 2023

Uece abre inscrições para cursinho preparatório para vestibular

Tags