Número de graduações e Hospital Universitário marcam 20 anos do curso de Medicina da Uece

O curso de Medicina da Universidade Estadual do Ceará (Uece) completa 20 anos de existência em 2023. A instituição foi responsável por formar cerca de 600 profissionais e por oferecer mais oportunidades de graduação na área aos cearenses. Como forma de marcar a efeméride, o curso, até o mês de agosto, poderá ser realizado nos campi de Quixeramobim e Crateús.

Em nota, a médica Jocélia Bringel, professora e coordenadora do MedUece em Fortaleza, sublinha que o curso foi criado com o intuito de formar médicos voltados à medicina comunitária e da família. Mesmo assim, continua, aprofundamentos em outras áreas podem ser realizados pelos graduandos.

“Obviamente, isso (as áreas destacadas) não inviabilizou as possibilidades de especializações a partir do curso. Mesmo com as atualizações de diretrizes e metodologias, como a saúde e o ensino em Língua Brasileira de Sinais, o MedUece continua com a mesma missão”, afirma a docente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jocélia também lembra da mudança das diretrizes curriculares realizadas pelo curso em 2014. O mote do processo era implantar atribuições relacionadas ao vínculo entre profissionais e o trabalho interdisciplinar.

“Um dos objetivos principais era integrar as disciplinas nas três áreas de competência (Atenção à Saúde; Gestão em Saúde; e Educação em Saúde), com mais atividades práticas, mais inserção e protagonismo discente”, lembra Jocélia.

Em 2017, o curso alcançou a terceira maior nota do Brasil no Exame Nacional de Desempenho do Ensino Superior (Enade). O teste é responsável por medir a qualidade dos cursos do ensino superior brasileiro e está sob a égide do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) — vinculado ao Governo Federal.

As discussões acerca da criação do curso datam de 1996, quando as sementes para a sua implementação foram primeiro plantadas em oficinas de planejamento — um ano depois, em 1997, o governo do Ceará deu aval para o projeto de início da graduação.



Hospital Universitário

Além da expansão do curso para cidades do interior, outro ponto marca a caminhada do curso de Medicina nestas duas últimas décadas. Em janeiro de 2021, as obras para a construção do Hospital Universitário do Ceará (HUC) foram iniciadas. O espaço está localizado no campus Itaperi, em Fortaleza.



Na unidade, os estudantes podem oferecer apoio no atendimento à população da capital, além de pôr em prática os ensinamentos adquiridos em sala de aula.

No momento, o hospital está com 93% das obras concluídas e deve ser entregue no segundo semestre de 2023.

Sobre o assunto Inscrições para vestibular da Uece iniciam nesta segunda-feira, 27

Uece recebe materiais e manutenção do CH começará "em breve", diz reitor

Hospital da Uece está com 93% de obras executadas e deve ser entregue no 2º semestre

Tags