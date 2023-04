Vestibular 2023.2 da Uece: primeira fase será neste domingo, 30

A primeira primeira fase do Vestibular de 2023.2 da Universidade Estadual do Ceará (Uece) será aplicada neste domingo, 30, das 9 às 13 horas. Todos os inscritos podem acessar os endereços e locais de prova no Cartão de Informação do candidato, disponível no site da instituição.

Segundo Governo do Ceará, 14.038 pessoas estão inscritas para realizarem o certame. Primeira etapa ocorre em um único dia e será constituída por uma prova de Conhecimentos Gerais de múltipla escolha, com questões distribuídas nas áreas de:

Ciências Humanas: Filosofia, Geografia, História e Sociologia.

Ciências da Natureza e Matemática: Biologia, Física, Matemática e Química

Linguagens e Códigos: Educação Física, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês) e Língua Portuguesa.

Serão ofertadas, ao todo, 2.282 vagas. Dessas, 1.194 são destinadas aos cursos de graduação em Fortaleza e 1.088 aos cursos das unidades do interior do Estado, localizados nos municípios: Aracati, Canindé, Crateús, Iguatu, Mombaça, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Quixadá, Quixeramobim e Tauá.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já a segunda fase ocorrerá no domingo, 21, e na segunda-feira, 22, de maio. Candidatos aos cursos da área de Música ainda realizam, nos dias 7 e 12 de maio, o Exame de Habilidade Específica (EHE).

Instituição também anunciou a publicação do edital nº 03/2023, que trata sobre a oferta de 1.060 vagas para os cursos de Administração Pública, Ciências Contábeis e Pedagogia, na modalidade Educação a Distância (EaD). Iniciativa visa abranger 13 municípios cearenses.



Mais informações podem ser obtidas na sede da Comissão Executiva do Vestibular Uece (CEV) no Campus Itaperi, por meio do endereço eletrônico ou pelos telefones (85) 3101 9710 ou 3101 9711.

Sobre o assunto Enem: candidatos têm até sexta-feira para pedir isenção de taxa

Cursinho Acelere no ENEM está com inscrições abertas no Ceará; matrículas são gratuitas

Enem: estudantes podem pedir isenção de taxa a partir desta segunda

Tags