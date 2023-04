Professores da Uece realizam paralisação em protesto por reposição salarial

Docentes da Universidade Estadual do Ceará (Uece) paralisaram as atividades na manhã nesta segunda-feira, 24, para a realização de um ato que demanda a reposição salarial dos servidores públicos. A manifestação ocorreu na sede da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag).

Em assembleia realizada na última quinta-feira, 20, os professores da universidade votaram a favor da paralisação de 24 horas para a mobilização. A principal reivindicação dos docentes é a recomposição salarial de 37,03%.

De acordo com o Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual do Ceará (SindUece), o valor não é atualizado há oito anos. A partir da Mesa Estadual de Negociação Permanente (Menp), os servidores públicos, por meio do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Ceará (Fuaspec) dialogam com o Governo do Estado pela reposição.

Apesar das mobilizações realizadas, os servidores apontam que a situação não é resolvida e cobram o atual governador Elmano de Freitas pelo cumprimento da Lei da Data-Base.

“Mais de cem dias de governo do Elmano e estamos no mais absoluto silêncio a respeito de qual será o percentual concedido. Na última reunião da mesa, ficou estabelecido que seria feito um estudo desse quadrimestre a respeito do superávit orçamentário do Governo e ficou de ser apresentado para gente qual seria o percentual. Ainda não se sabe quanto será, mas o que a gente espera agora é um reajuste linear. Nós não estamos falando de aumento salarial, mas de uma reposição, ou seja, das perdas inflacionárias de 2015 até a presente data”, pontuou a coordenadora-geral do Fuaspec, Ravenna Guimarães.

Nilson Cardoso, presidente do SindUece, explica que as perdas inflacionárias devem ser repostas anualmente, mas que isso não ocorre desde o mandato do ex-governador e atual ministro da Educação Camilo Santana.

“Essas perdas salariais não são mais do que as perdas inflacionárias previstas pelo governo e cuja a lei determina que, anualmente, elas devem ser repostas. O que não vem acontecendo com o Governo do Estado do Ceará há oito anos. O que a gente espera é que seja apresentado esse índice, que a gente possa ter conhecimento de como será recomposta essa defasagem e como será diminuída ao longo dos anos”, explicou.

Além da presença de representantes de outras universidades, como o SindUva e SindUrca, e dos servidores públicos das áreas da saúde, segurança e judiciário, por exemplo, integrantes do movimento estudantil reforçaram a mobilização. Entre as demandas, os discentes também cobram o reajuste nas bolsas de graduação e pós-graduação.

A mestranda em Sociologia na Universidade Estadual do Ceará e bolsista Raiane Félix esteve presente na mobilização para exigir o reajuste no valor das bolsas. Apesar de ser bolsista Capes — que teve reajuste anunciado pelo Governo Federal em fevereiro — a estudante esteve presente no ato pela atualização das bolsas da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).

“Eu estou aqui hoje, porque muitas pessoas da minha turma são bolsistas Funcap, que é uma política estadual que não atualizou junto com o Governo Federal. Para esses estudantes de pós-graduação, que moram em Fortaleza, R$ 1.500 para pagar aluguel, água, luz e transporte público é inviável. Quando o pesquisador está no mestrado, é preciso ter uma dedicação exclusiva e não pode trabalhar em outros lugares. É preciso que essa bolsa seja reajustada e, nós da Uece, estamos aqui para reivindicar isso”, afirmou.

Representantes da Seplag e da Fuaspec se reunirão na tarde desta segunda-feira, às 14 horas, em uma nova Mesa Estadual de Negociação Permanente para discutir a proposta a ser apresentada pelo Governo do Ceará. Segundo a SindUece, as entidades poderão avaliar a possibilidade de novas mobilizações dependendo do que for estabelecido na negociação.

