Gratuito: UECE promove curso de formação arquivista em Quixadá

As aulas do 1º curso de Formação Arquivística irão ocorrer em junho, com participação de professores, arquivistas, museólogos e profissionais da área de Arquivologia do Ceará

Em celebração a Semana Nacional de Arquivos, a Universidade Estadual do Ceará (UECE) e a Secretaria da Cultura do Estado (Secult-CE) realizam cursos gratuitos com foco na formação arquivista.

As atividades serão realizadas na Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central (FECLESC), campus da UECE em Quixadá.

Na ocasião, serão levantadas questões sobre a necessidade da eficiência da produção e gestão de documentos, além de iniciar o debate sobre as técnicas de digitalização dos documentos e sobre a restauração e preservação dos documentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante o curso, também será levantado a discussão sobre a criação do curso de graduação em Arquivologia nas universidades do Ceará.

CONFIRA Porto Dragão realiza abertura da instalação ‘Mono’ nesta sexta, 19

As aulas do 1º curso de Formação Arquivística (I CUFAR) irão ocorrer entre os dias 5 e 7 de junho, com participação de professores, arquivistas, museólogos e profissionais da área de Arquivologia do Ceará.

1º curso de Formação Arquivística: confira programação

Segunda-feira, 5 de junho

a partir de 19 horas : Mesa-redonda “Os arquivos e sua dinâmica”



: Mesa-redonda “Os arquivos e sua dinâmica” “A preservação do patrimônio documental arquivístico”, com Janaína Ilara. arquivista e museóloga)



“Noções básicas de arquivos”, com Igor José Filgueira de Sá Barreto, arquivista da Prefeitura de Serra Talhada



“Noções básicas de preservação e conservação de documentos”, com Jéssica Ohara, coordenadora da Coordenadoria de Patrimônio Cultural e Memória da Secult CE

Terça-feira, 6 de junho

8h às 8h45min : Conservação de documentos arquivísticos.



: Conservação de documentos arquivísticos. Coordenação: Jéssica Ohara, coordenadora da Coordenadoria de Patrimônio Cultural e Memória da Secult-CE

9 horas às 9h30min : Diagnóstico da situação arquivística do Ceará.



: Diagnóstico da situação arquivística do Ceará. 10 horas às 11h30min : Orientação para a instalação da comissão permanente de avaliação de documentos.



: Orientação para a instalação da comissão permanente de avaliação de documentos. Coordenação: André Ribeiro dos Santos (analista de Gestão Cultural da Secult CE, Especialista em Arquivologia) e Igor José Filgueira de Sá Barreto (arquivista da Prefeitura de Serra Talhada)

Quarta-feira, 7 de junho

8 horas às 9h30min : Classificação, Avaliação e Digitalização de documentos



: Classificação, Avaliação e Digitalização de documentos 10 horas às 11h30min : Implementação de arquivos municipais

: Implementação de arquivos municipais Coordenação: Igor José Filgueira de Sá Barreto (Arquivista da Prefeitura de Serra Talhada)

1º curso de Formação Arquivística

Quando : de 5 a 7 de junho



: de 5 a 7 de junho Onde : auditório Rachel de Queiroz da Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central (Rua José de Queiroz Pessoa - Planalto Universitário, Quixadá)



: auditório Rachel de Queiroz da Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central (Rua José de Queiroz Pessoa - Planalto Universitário, Quixadá) Inscrições e mais informações : https://www.even3.com.br/cufar/



: https://www.even3.com.br/cufar/ Gratuito

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui