Terminal José de Alencar deve ser entregue em junho de 2024, diz secretário

O Terminal José de Alencar, localizado no antigo Beco da Poeira, no Centro, deve ser entregue em junho de 2024, de acordo com o secretário da infraestrutura de Fortaleza, Samuel Dias. O anúncio foi feito antes de uma reunião da prefeitura com lojistas e representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 10.

Além do equipamento, a gestão ainda pretende entregar um projeto de urbanização da rua 24 de Maio antes do Natal deste ano.

Com um investimento de R$ 12,1 milhões, o terminal será construído entre a Praça José de Alencar e a estação de metrô de mesmo nome, entre as ruas Guilherme Rocha e Liberato Barroso. Na década de 1950, a Praça foi um dos principais pontos de interligação de ônibus da Capital, que, depois, acabou migrando para a Praça da Estação.

“(O metrô e o terminal) serão fisicamente integrados, terá uma passarela de um para o outro”, afirma Samuel. A passagem entre os dois modais, no entanto, não será integrada. Será parecido com o terminal e estação da Parangaba: uma pessoa que sai do terminal a caminho da estação tem que pagar uma outra tarifa.

O debate sobre a integração entre os sistemas da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) se arrasta desde 2014, quando as operações comerciais do metrô tiveram início. Outros estados como São Paulo têm os dois modais – mais o trem – conectados há anos.

O novo equipamento será diferente de outros terminais da Cidade porque será aberto. “Não tem uma catraca para entrar. O Antônio Bezerra, por exemplo, você passa o bilhete, é descontado o valor da passagem e entra. Ali, você pega qualquer ônibus sem precisar pegar o bilhete novamente”, explica o secretário. “O terminal aberto, não. Você faz a bilhetagem dentro do próprio ônibus.”

Assis Cavalcanti, presidente da CDL Fortaleza, acredita que a construção do equipamento de mobilidade é positivo para os comércios da região. “(Às lojas) daquelas ruas, Guilherme Rocha, Liberato Barroso, 24 de Maio, General Sampaio, vão se reinventar. São lojas que vão conseguir espaço dentro daquele mercado.”

A requalificação da Rua 24 de Maio

Também em busca de aumentar a movimentação na Praça José de Alencar, a Prefeitura de Fortaleza planeja entregar um projeto de requalificação da Rua 24 de Maio antes do Natal deste ano. “Esse tempo de fazer (as obras) até novembro é fantástico, porque em dezembro precisamos estar livres para que a gente possa exercer nosso comércio nesse período, que passamos o ano todo esperando”, diz o presidente.

O secretário também informa que, caso as obras não sejam concluídas até o período festivo, elas serão paralisadas para não atrapalhar a movimentação das lojas.

“É muito bom quando o público conversa com o privado”, comenta Assis. “A Estação das Artes, o Dragão do Mar, a Beira-Mar e a Praia de Iracema, precisam conversar com a Praça José de Alencar.”

O projeto de urbanização prevê nova pavimentação, novas calçadas padronizadas, mobiliários urbanos, itens de acessibilidade como rampas, passagem elevada para pedestre e piso tátil. A obra tem uma extensão de cerca de 340 metros. Veja como a rua deve ficar:



lustrações mostram como a Rua 24 de Maio deve ficar após a requalificação Crédito: Divulgação/Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza