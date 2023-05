Maio Laranja: Fortaleza terá ações contra abuso e exploração sexual de crianças

As atividades serão promovidas pela a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) de Fortaleza e a Rede Cuca, em parceria com a Rede Aquarela

Em alusão à campanha "Maio Laranja", que busca o enfrentamento do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) de Fortaleza e a Rede Cuca, em parceria com a Rede Aquarela, realizam neste mês uma série de atividades como rodas de conversas, blitz educativas, quiz e cine debates na Capital.

As ações vão até o dia 27 de maio nos Cucas Barra, Jangurussu, Mondubim e Pici, além de outros espaços na capital cearense. A campanha tem como objetivo discutir e promover ações de combate ao abuso e exploração sexual.

A abertura oficial da campanha será nesta quarta-feira, 10 de maio, com a realização de um cine debate às 14 horas, no Cuca Pici. Na primeira semana de campanha, também devem ocorrer um quiz com perguntas sobre a problemática, uma blitz educativa com cortejo pelas ruas da Barra do Ceará e uma Mesa de Direitos Humanos promovida pela Rede Aquarela.

Também durante o mês, está previsto um cortejo pelas ruas do bairro Jangurussu, no dia 18 de maio, que marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Além disso, também serão desenvolvidos uma atividade lúdica sobre o toque no corpo de crianças e adolescentes e um karaokê temático com microfone aberto para os jovens, entre outras ações.

Serviço

Campanha de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes



Período: 09 a 27/05



Programação



10/05 - Abertura oficial da campanha no Cuca Pici, às 14 horas

11/05 - Quiz com perguntas sobre a temática, às 13h30min no Cuca Barra

12/05 - Blitz Educativa às 15h30min, no Cuca Barra

13/05 - Mesa de Direitos Humanos com a Rede Aquarela, na Associação Esporte Cultura São Jorge Guereiro, Cidade jardim II, às 8 horas

16/05 - Blitz Rede Aquarela no Cuca Mondubim, às 16 horas

17/05 - Blitz Rede Aquarela, no Cuca Pici, às 16 horas

18/05 - Blitz Educativa no Cuca Jangururssu, às 16 horas

19/05 - Cine Debate às 9h na Escola AGostinho Moreira

19/05 - Karaokê temático às 18 horas no Cuca Barra

24/05 - Semáforo do toque na comunidade (atividade lúdica), às 15 horas na rua Ipaumirim, 116o, no Planalto Ayrton Senna

25/05 - Sensibilização sobre a Campanha (roda de conversa), às 17 horas no Cuca Jangurussu

26/05 - Semáforo do toque na comunidade (atividade lúdica, às 14 horas na Rua G, 3655, Barroso 2/ Passaré

27/05 - Semáforo do toque na comunidade (atividade lúdica), às 14 horas no Cuca Barra