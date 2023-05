Polícia Militar captura trio que realizava assaltos com veículo clonado no Mondubim

Uma operação realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou, nessa segunda-feira, 8, na prisão de dois homens por receptação. Ação ocorreu no bairro Mondubim, em Fortaleza. Conforme Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um adolescente foi apreendido durante a operação.

Capturas aconteceram após uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da PMCE, ser acionada para atender uma ocorrência no Mondubim.

Primeiras informações apontavam que três homens armados teriam roubado artigos pessoais de algumas pessoas que estavam em uma parada de ônibus da região. Eles teriam usado um carro clonado (quando o veículo tem dados copiados de outro carro) para cometer o crime.

Com as investigações, os raianos localizaram o carro e abordaram os suspeitos. O condutor do veículo, identificado como Karlos Maurício de Castro Porto, de 28 anos, tem ficha criminal por crime de homicídio doloso (quando há intenção de matar), posse ilegal de arma de fogo, roubo à pessoa e receptação.

Junto a ele, estavam no veículo Paulo Victor Mendes de Sousa, de 26 anos, que tinha uma mandado de prisão preventiva em aberto, e um adolescente. Operação teve o apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid), da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), da SSPDS.

Os suspeitos e o carro foram levados à Delegacia da Criança e Adolescente, unidade especializada da Polícia Civil do Ceará. Karlos Maurício e Paulo Victor foram autuados em flagrante por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Já contra o adolescente, foi registrado um Boletim Circunstanciado de Ocorrência.