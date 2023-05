Juventude Digital abre inscrições para cursos de tecnologia

Programa tem capacitações em tecnologia, design e comunicação, com 310 vagas abertas; formatura de turma com 200 estudantes ocorre nesta quarta-feira, 10

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação (Citinova), abriu novas inscrições para o programa Juventude Digital. São mais de 300 oportunidades disponíveis para cursos nas áreas de tecnologia, design e comunicação.

Ao todo, são 310 vagas, divididas entre 11 formações (veja lista completa ao fim do texto). As inscrições estão abertas até esta quinta-feira, 11, pelo site do Juventude Digital.

Já nesta quarta-feira, 10, ocorre a formatura de 200 estudantes da mais recente turma do programa, que teve aulas em março e abril - o Juventude Digital acontece desde 2021, e já capacitou mais de 15 mil jovens. O evento acontece às 18 horas no Teatro São José.

Juventude Digital: datas, local e carga horária

A carga das formações do Juventude Digital varia entre 24 e 28 horas. A maioria dos cursos é virtual, à exceção da capacitação em montagem e manutenção de computadores, que acontece no Centro de Recondicionamento Tecnológico (CRT), na Praia de Iracema.

As aulas começam entre 16 e 20 de maio, dependendo da formação. Os detalhes de cada curso podem ser vistos na página do Juventude Digital.

Valor, requisitos e inscrições do Juventude Digital

Todos os cursos do Juventude Digital são gratuitos. Não é necessário ter experiência anterior na área escolhida. Para as capacitações online é preciso de um computador ou celular com conexão à internet. O público alvo é de jovens, com idade entre 15 e 29 anos.



As inscrições são realizadas no site do programa, que pode ser acessado clicando aqui. O cadastro está aberto até 11 de maio.

Cursos do Juventude Digital

Iniciando a carreira na programação com JAVA Curso Básico desenvolvedor Front End Iniciando a carreira na programação com HTML/CSS Iniciando a carreira com PHP Design Gráfico no Canva UX Design: Usabilidade e Experiência do Usuário Phyton para análise de dados Copywriting: escrita persuasiva do marketing moderno Criação de Narrativas e Personagens para Games Fundamento da produção de um jogo digital Manutenção de Computadores (presencial, no CRT da Praia de Iracema)



