Moradores de ocupações fazem ato em defesa do direito à moradia em Fortaleza

Uma paralisação em defesa do direito à moradia em Fortaleza está sendo realizada pelo Movimento de Luta Comunitária e Ocupações de Caucaia (MLC), na manhã desta segunda-feira, 9, na Praça da Imprensa, no bairro Dionísio Torres. O ato seguirá até o Palácio da Abolição, sede do Governo do Estado do Ceará, onde será entregue um documento com reivindicações para a gestão.

“A gente começou no tempo da pandemia, as famílias não tinham condições de pagar o aluguel, e a gente ocupou os terrenos vazios que eram só mato”, relembra Andréia Araújo, líder da ocupação Nova Conquista e Esperança de um lar. “Desde então, os vizinhos agradecem que colocamos energia e água (no lugar).”

Ela ainda explica que uma das pautas da paralisação é a regulamentação do Moradia Ceará. O projeto busca garantir a ampliação do número de moradias destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Ele foi aprovado em 2021 e sancionado no ano seguinte, durante o mandato de Camilo Santana (PT).

“Até agora não tivemos nenhuma notícia sobre isso, não fizemos nenhum acordo. Por isso que a gente está vindo aqui fazer algum acordo com o estado”, diz Andréia. "Eles (o governo) disseram que estavam a nosso favor, mas até agora não tivemos resposta.”



Com informações do repórter Kleber Carvalho