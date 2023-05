Prefeitura planeja abrir novo ponto de vacinação em Fortaleza aos fins de semana

Secretário da Saúde esteve na rádio O POVO CBN na manhã desta terça-feira, 9. Segundo ele, equipe do Posto de Saúde Irmã Hercília será ampliada, além do novo ponto de vacinação que deve ser disponibilizado na Capital aos fins de semana

Muitas pessoas que tentaram se vacinar em Fortaleza no último domingo, 7, reclamaram de longas filas de espera e falta de orientação. Os imunizantes contra Covid-19, gripe e outras doenças estavam sendo aplicados nesse fim de semana, exclusivamente, no Posto de Saúde Irmã Hercília, no bairro São João do Tauape. À rádio O POVO CBN, o secretário da Saúde de Fortaleza, Galeno Taumaturgo, disse que o problema é resultado da reforma de outros postos de saúde e que a Prefeitura planeja abrir mais um ponto de vacinação aos fins de semana.

“O Irmã Hercília, hoje, também atende a população que era atendida no (Posto de Saúde) Frei Tito”, disse o secretário, em entrevista na manhã desta terça-feira, 9. “Nessa região da Praia do Futuro e da Aldeota, temos a dificuldade de encontrar locais para poder alugar enquanto a reforma é feita.”

Galeno acredita que para atender à demanda é necessário que uma nova unidade seja aberta. “É necessário que a gente abra outra unidade. Isso já está definido, a gente só precisa ver qual será a densidade populacional.”

Uma das enfermeiras que atendem no local afirmou ao O POVO que apenas seis profissionais de saúde trabalharam no local no último fim de semana. O secretário promete que irá aumentar a equipe do Posto de Saúde Irmã Hercília voltada à vacinação. “A partir deste fim de semana vamos acrescentar uma equipe e abrir outra unidade para se deslocar e tomar a vacina no fim de semana.”

A cidade de Fortaleza tem pelo menos 10 unidades básicas de saúde passando por reformas, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Enquanto os postos são requalificados, os atendimentos foram redistribuídos para outras unidades, prédios alugados ou espaços pertencentes a parceiros privados da Prefeitura.