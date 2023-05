Fortaleza: Sine tem mais de mil vagas de trabalho abertas

Oportunidades incluem vagas para pessoas com deficiência e reabilitadas pelo INSS; veja lista de postos em aberto e como se candidatar às vagas do Sine

As unidades de Fortaleza do Sistema Nacional de Emprego (Sine) estão com mais de mil vagas de trabalho abertas nesta terça-feira, 9. As informações são da Prefeitura de Fortaleza.

Ao todo, são 1.126 oportunidades listadas no fim dessa segunda-feira, 8 - veja algumas delas ao fim deste texto. As vagas, que incluem posições para pessoas com deficiência e reabilitadas pelo INSS, estão sujeitas a alterações conforme os postos de trabalho são preenchidos pelas empresas.

É possível se candidatar às vagas e realizar cadastro para outras oportunidades presencialmente, nas sedes do Sine nos bairros Aldeota, Otávio Bonfim, Parquelândia e Siqueira. Também há atendimento pelo email [email protected] e pelos telefones (85) 3105 3712 (ligações) e (85) 9 8513 4385 (somente WhatsApp, não recebe chamadas).

Em todos estes canais de atendimento também são ofertadas consultoria para elaboração de currículo, solicitação de seguro-desemprego e informações sobe prazos e documentação necessária para cadastro do trabalhador na base de dados do Sine.

Outra maneira de buscar vagas sem sair de casa é pelo aplicativo Sine Fácil. Neste caso, as ofertas de emprego são geridas pelo Sine nacional, do Governo Federal. O aplicativo está disponível para iPhone clicando aqui e para Android clicando aqui.

Vagas disponíveis no Sine nesta terça-feira, 9

IMPORTANTE: a lista é divulgada pelo Sine ao fim do dia, e pode mudar conforme as vagas são preenchidas. A relação atualizada das oportunidades pode ser vista na hora do atendimento.

Operador de telemarketing (240 vagas)

Vendedor (200 vagas)

Costureira (74 vagas)

Eletricista (33 vagas)

Mecânico de máquinas industriais (30 vagas)

Soldador (21 vagas)

Pedreiro (14 vagas)

Recuperador de crédito (12 vagas)

Serralheiro (10 vagas)

Técnico instrumentista (10 vagas)

A lista acima contém pouco mais de metade das 1.126 vagas anunciadas no Sine para esta terça-feira. Outras oportunidades, com menor número de vagas, devem ser consultadas com o órgão.

Serviço

Sine Municipal - vagas de trabalho e seguro-desemprego

Onde: presencial nas sedes do Sine Otávio Bonfim - Avenida Bezerra de Menezes, 459 Parquelândia - Avenida Jovita Feitosa, 1264 Siqueira - Avenida Augusto dos Anjos, 2466 Aldeota - Avenida Santos Dumont, 2500

presencial nas sedes do Sine Quando: das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas

das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas Atendimento: Presencial , mediante distribuição de senhas ou agendamento no site da SDE, disponível clicando aqui; Pelo email [email protected]; Por ligação no número (85) 3105 3712; Por WhatsApp no número (85) 9 8513 4385 (somente mensagens, não recebe chamadas).



