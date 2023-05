Prefeitura atende trabalhadores e empreendedores na Praça do Ferreira

Unidade Móvel da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico fica na Praça do Ferreira até 19 de maio, com serviços como capacitações e consultorias

A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) da Prefeitura de Fortaleza está com um balcão de serviços no Centro da Capital. Segundo o órgão, a unidade móvel ficará na Praça do Ferreira até 19 de maio.

Todos os serviços do balcão, voltados a trabalhadores e empreendedores, são gratuitos. O horário de atendimento é das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

Quem tem o próprio negócio pode realizar procedimentos para formalizar a empresa e receber consultorias. Técnicos da SDE também auxiliam a elaborar a declaração anual de faturamento para Microempreendedores Individuais (MEI).

A unidade também tem serviços para quem está no mercado de trabalho. É possível se inscrever em cursos profissionalizantes dos programas Fortaleza Capacita e Fortaleza + Futuro, solicitar orientação profissional e buscar vagas de emprego disponíveis no Sine Municipal.

Por fim, empreendedoras interessadas em linhas de crédito podem solicitar atendimento pelo programa Nossas Guerreiras. O projeto oferece aulas de elaboração de plano de negócios e empréstimos de até R$ 3 mil para mulheres de baixa renda investirem na própria microempresa.

É possível solicitar atendimento da unidade móvel da SDE em outros bairros da cidade. O pedido deve ser feito no site da Secretaria, que pode ser acessado clicando aqui.

Serviço

Unidade Móvel do Desenvolvimento Econômico

Onde: Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza

Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza Quando: até 19 de maio; de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas

até 19 de maio; de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas Atendimento: presencial; não é necessário fazer inscrição prévia, mas os serviços são limitados à capacidade do local

presencial; não é necessário fazer inscrição prévia, mas os serviços são limitados à capacidade do local Atendimento em outros bairros: pelo site da SDE, disponível clicando aqui

