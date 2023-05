Protesto bloqueia rua no Bom Jardim após ação policial deixar homem baleado

Uma manifestação foi realizada na manhã desta segunda-feira, 8, no bairro Bom Jardim em protesto contra uma ação policial que deixou um homem baleado na noite desse domingo, 7, no mesmo bairro. Moradores atearam fogos em pneus e bloquearam o tráfego de veículos na rua 3 Corações.



“Estamos sofrendo opressão policial”, dizia um cartaz feito pelos manifestantes. “Um inocente pai de família foi baleado (e) está entre a vida e a morte no leito do hospital”, continuava a mensagem. “A família pede por justiça”. Vídeo feito por pessoas que passavam pelo local mostra parte do protesto. Confira:



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) identificou o homem que foi baleado como Matheus Domingos Vieira, de 24 anos. Conforme a pasta, ele integrava um grupo que passou a disparar contra policiais militares no momento em que estes tentaram abordá-los.



Os PMs revidaram e Matheus foi baleado, sendo encaminhado, em seguida, a uma unidade hospitalar, informou a SSPDS. Com ele, a PM diz ter encontrado quatro munições de arma de fogo. Os demais suspeitos conseguiram fugir.

Matheus foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio contra os PMs e está sob escolta policial na unidade de saúde. “As investigações estão a cargo da Delegacia do 32° Distrito Policial (32º DP), unidade da PC-CE, que realiza diligências no intuito de identificar os outros partícipes do crime”, afirmou a SSPDS.



Sobre o protesto, a PM informou que foi acionada e esteve presente ao local da manifestação, juntamente com o Corpo de Bombeiros, que debelou o fogo. "A ordem foi restabelecida, sem registro de presos", disse a PM.