Vídeo registra briga em restaurante no bairro Parquelândia, em Fortaleza

Imagens gravados dentro do estabelecimento mostraram agressões entre clientes

Crédito: Reprodução/Vídeo via WhatsApp O POVO

Um vídeo registrou uma confusão dentro de um restaurante no bairro Parquelândia, em Fortaleza, nesse domingo, 7. As imagens foram gravadas no estabelecimento e mostram agressões entre clientes. A motivação ainda não foi informada.

Em um dos vídeos, duas mulheres aparecem brigando, e as vidraças do local quebram. Os funcionários e demais clientes acompanharam a situação.

O POVO entrou em contato com o restaurante Carneiro do Ordones e foi informado, por funcionários, de que não havia respostas sobre o caso e que o estabelecimento não tem assessoria de imprensa ou qualquer esclarecimento sobre o vídeo.

O POVO solicitou informações do caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A Polícia Civil informou, por meio de nota, que os envolvidos no tumulto foram conduzidos a uma delegacia, não informando qual a unidade. O órgão ressaltou que foi assinado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime de rixa e que os envolvidos entraram um acordo com os responsáveis pelo estabelecimento. O restaurante não representou contra eles.

Atualizado em 8/5/2023, às 17 horas