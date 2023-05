AMC dá início à campanha Maio Amarelo com ação educativa em Fortaleza

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) realizou na manhã desta segunda-feira, 8, uma ação educativa voltada para a conscientização dos motoristas de Fortaleza sobre os riscos do excesso de velocidade no trânsito. A mobilização foi realizada no cruzamento da avenida Osório de Paiva com a rua Gomes Brasil, no bairro Parangaba.



Na ação, educadores e agentes do órgão apresentaram faixas com frases de alerta e abordaram os condutores para a distribuição de material informativo.

No local, o órgão também realizou a exposição de dois veículos destruídos, resultado de acidentes envolvendo o excesso de velocidade, com o objetivo de chamar a atenção dos motoristas para a problemática. A ação ainda contou com a presença do personagem da “Morte”, que, segundo o órgão, também buscou chocar e lembrar aos condutores sobre as consequências da falta de cuidado no trânsito.



FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-05-2023: Em alusão ao Maio Amarelo, AMC em ação educativa sobre limites de velocidade. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

Os motociclistas Israel Souza, profissional na área de barbearia, e Daniel Sales, motoboy, que trafegavam nos trechos consideraram a ação como importante para reforçar aos motoristas sobre a temática da responsabilidade no trânsito.

“Toda ação é importante para motoqueiros e motoristas, para conscientizar sobre como está a situação. Mesmo que não queira, o dia a dia às vezes deixa a pessoa relapsa e irresponsável em algumas atitudes. Então, a ação é muito boa para alertar e a pessoa ver que a vida passa muito rápido”, considerou Daniel.

Pacote de medidas para a segurança viária

André Barcelos, gerente de educação da AMC, explicou que a mobilização faz parte do pacote de ações para aumentar a segurança viária em Fortaleza. O lançamento da iniciativa foi realizado na última quinta-feira, 4, pela Prefeitura de Fortaleza na abertura da campanha “Maio Amarelo — No Trânsito, Escolha a Vida”.

“É uma medida que tem caráter educativo e busca orientar a população sobre o que está acontecendo, sobre o que a Prefeitura está fazendo para diminuir isso e, sobretudo, mostrar para as pessoas que a responsabilidade não é só do órgão de trânsito ou do Poder Público, mas delas também. A escolha [dos motoristas] faz diferença no trânsito e esse é o tema do Maio Amarelo deste ano: a sua escolha faz a diferença”, pontuou Barcelos.



O pacote, com investimento total de R$ 9 milhões, contará com ações voltadas à infraestrutura, sinalização, educação viária, fiscalização preventiva e comunicação, que deverão ser realizadas nos próximos três meses.

Entre as medidas, estão a renovação da sinalização horizontal e vertical de 673 cruzamentos, a implantação de seis semáforos novos, 30 travessias elevadas, 40 intervenções com faixas de pedestres e a retomada do programa Esquina Segura — projeto que busca evitar o estacionamento irregular e facilitar o trajeto dos pedestres.

Redução do limite de velocidade em vias da Capital

Outra ação divulgada aos condutores pela AMC e que integra o pacote é a de readequação dos limites de velocidade em vias de Fortaleza. Neste mês, as avenidas Aguanambi, Dom Manuel, Porto Velho e Treze de Maio terão o limite reduzido para 50 km/h.

Atualmente, Fortaleza conta com 50 vias readequadas e, segundo o órgão, a medida resultou na diminuição da mortalidade no trânsito. Em 2022, a cidade registrou uma redução no número de óbitos no trânsito pelo oitavo ano consecutivo, contabilizando 158 mortes.

“A adequação de velocidade, sobretudo nas vias que têm histórico de mortes, vai gerar uma queda muito grande nessa mortalidade. Essa é uma medida que não é só colocar placas. Na verdade, toda a via passa por alterações, como melhorias na sinalização, na quantidade de semáforos e na iluminação. Por exemplo, nos primeiros meses, a avenida Leste-Oeste, que foi a primeira via [a ser readequada], teve uma redução de mais de 60% da mortalidade e [antes] tinha uma média de 11 mortes por ano e, no ano passado, zero mortes”, afirmou o gerente de educação.

Ao todo, 10 vias terão o limite de velocidade reduzido. Em junho, as avenidas I (José Walter), Carneiro de Mendonça e Pontes Vieira passarão pela readequação e, em julho, a medida deverá entrar em vigor nas avenidas Alberto Craveiro, Deputado Paulino Rocha e Dr. Silas Munguba.

De acordo com a Autarquia, o critério para a seleção das vias foi o número de mortes registrados em acidentes de trânsito.

“Essas vias todas, nos últimos dois anos, geraram 12 mortes e foram quase 600 sinistros. Então, elas são fortes candidatas para esse tipo de medida. Só na avenida Treze de Maio, foram 5 mortes. São medidas importantes que vão mudar essa estatística da mortalidade”, reforçou André.