Disputa por espaço na Beira-Mar gera debate sobre autorização para uso de triciclos

A circulação do equipamento na Praia de Iracema, em Fortaleza, será discutida pelos permissionários em reunião com a Regional 12

O fim de tarde movimentado na avenida Beira-Mar – um dos principais pontos turísticos em Fortaleza – foi conduzido pela circulação de triciclos neste domingo, 7. Reunião entre permissionários e a Secretaria Executiva Regional 12 sobre a autorização do serviço deve ocorrer nesta segunda-feira, 8.

Os triciclos, também conhecidos como charretes, são veículos com três rodas que podem ser guiados pelos indivíduos e atraem turistas, além da população fortalezense, até a Praia de Iracema. Contudo, a permissão para explorar o equipamento na orla não foi concedida a todos os permissionários.

O ambulante Maurílio Júnior, 35, trabalha há 15 anos com os triciclos e afirma que as renovações sempre foram autorizadas pelas gestões anteriores. “Acho que 'tá com duas semanas. Tivemos a notícia que não poderíamos mais trabalhar com esses triciclos”, explica.

O profissional e outros permissionários tentaram entrar em contato com a Regional, mas Maurílio completa que só conseguiram após compartilharem a situação com um veículo de comunicação local. “A gente tem uma reunião agora, segunda-feira”, diz.

A reunião com a Secretaria Executiva Regional 12 busca definir a circulação dos triciclos na Praia de Iracema, seguindo as regras de segurança. Entre as pautas solicitadas pelos trabalhadores que exploram o serviço dos triciclos, está a aplicação de sinalizações no equipamento.

“Qual o motivo? A gente vai lá e se regulariza de acordo com o que eles querem. Tem que ter um diálogo, se não tiver um diálogo a gente fica de braços cruzados”, finaliza Maurílio.

O POVO procurou Secretaria Executiva Regional 12, mas não obteve resposta na noite deste domingo, 7.

Disputa por triciclos na Beira-Mar: autorização e acessibilidade

A demanda por um termo de permissão que descreva explicitamente o objeto de trabalho como “triciclo ou charrete” também é citada pelos ambulantes como uma garantia para a funcionalidade de seus serviços.

“Sempre a autorização foi com o nome bicicletas, sendo (entendido) pra gente como triciclo”, explica o ambulante Kessi Jones, de 26 anos. Ele recorda que há cerca de dois meses atrás os profissionais foram informados que o triciclo não entrava nessa categoria.

“A gente teria que trocar nosso material de triciclo para bicicleta se quisesse trabalhar”, afirma.

A acessibilidade proporcionada pelo veículo é um dos pontos ecoados tanto por Maurílio Júnior, quanto por Kessi Jones. “Se a gente for tirar esses triciclos, vai deixar de atender uma pessoa com deficiência visual, um cadeirante”, ilustra Jones.

O equipamento permite um acompanhante como condutor, o que o torna uma opção para crianças, idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Disputa por triciclos na Beira-Mar: circulação na Praia de Iracema

"Na calçada, a gente tem problema com o pedestre e na ciclovia eu fico preocupada com o trânsito", reflete Emanuele Moreira Crédito: FÁBIO LIMA

A servidora pública estadual Emanuele Moreira, de 42 anos, decidiu passear de triciclo com a família pela primeira vez neste domingo, 7. “A gente vem algumas vezes, mas fica só na feirinha, aí eu sempre gostei de ver o pessoal andando”, diz.

A circulação do equipamento deve estar limitada à ciclofaixa, mas Emanuele confessa que o espaço a deixou preocupada. “Os carros ficam muito perto e passou um, inclusive, em alta velocidade quando a gente estava pertinho”, relata.

“Na calçada, a gente tem problema com o pedestre, e na ciclovia eu fico preocupada com o trânsito”, completa.

