Fortaleza: moradores reclamam de logística em posto de vacinação neste domingo

Pessoas em busca de vacinação em Fortaleza neste domingo, 7, reclamaram da demora na fila e pouca orientação. Neste fim de semana, as vacinas contra Covid-19, gripe e outras doenças são aplicadas exclusivamente no posto de saúde Irmã Hercília, no bairro São João do Tauape. A concentração das atividades em um local também foi criticada. O POVO visitou o posto de saúde e apurou média de tempo de espera na fila de duas horas.

O servidor público Marcos Frota, de 62 anos, compareceu ao posto de saúde no sábado, 6, mas, segundo ele, a desorganização criou “uma Torre de Babel, ninguém sabia para onde ir, não tinha ninguém que informasse”. Hoje ele chegou às 7h50min e, enquanto aguardava, ajudou na estruturação da fila. A colaboração entre os presentes foi relatada por mais de uma pessoa.

Valdomiro Rebouças, 49, e Juliana Carvalho, 37, também compareceram ao posto de saúde ontem e hoje. “Voltei hoje pela manhã cedinho, e está pior do que ontem”, relatou o auxiliar de escritório.

Segundo ele, após reclamações, grupos de dez pessoas passaram a ser direcionados à fila de vacinação de crianças, que estava com fluxo leve. “Só está faltando organização, coisa simples, até porque aqui não tem nem espaço para formar uma fila grande”, comentou Valdomiro.

Juliana levou ontem os pais, idosos com problemas de saúde, mas desistiu porque as filas estavam grandes e se cruzando, causando confusão. Moradora da Cidade dos Funcionários, ela questionou o acesso de pessoas de regiões mais distantes ao posto Irmã Hercília.

“A sugestão que eu dou é [a vacinação] voltar aos shoppings ou ao Centro de Eventos, que é bem mais fácil”, disse a servidora pública federal Silvia Medeiros, 47, que desistiu de esperar por conta da lotação.

A concentração da aplicação de vacinas no bairro São João do Tauape também foi criticada Crédito: Aurelio Alves

Em contrapartida, uma moradora do bairro Dionísio Torres que preferiu não se identificar afirmou não ter esperado excessivamente. “O povo não quer mais esperar nada. Se tivesse desorganizado, pessoas tomando a frente de outras… mas, não. Eu sentei no meu cantinho, esperei e me vacinei”, disse.

Verônica Cardoso, 65, esperou meia hora na fila, tempo que ela considera normal, para completar seu esquema vacinal. Apesar de concordar com a falta de orientação, diz ter sido bem atendida pelos profissionais de saúde.

Vacinação em Fortaleza neste domingo, 7: atrasos causados por casos excepcionais

A enfermeira Fernanda Karla, que atendia as pessoas da fila principal, afirmou ao O POVO que seis profissionais de saúde trabalham no local neste fim de semana. A maioria do público é idosa, o que se reflete em filas prioritárias mais extensas. As vacinas mais procuradas são bivalente e antigripal. A vacinação bivalente atualmente está sendo aplicada em pessoas a partir de 18 anos, seguindo recomendação do Ministério da Saúde.

Segundo ela, o tempo de atendimento por indivíduo seria de menos de um minuto. Porém, alguns atendimentos ultrapassam a média devido à necessidade de um novo cadastro para quem busca vacina bivalente e não tem as duas primeiras doses, ou para quem não é residente de Fortaleza. Ela relata ter presenciado três casos do tipo neste fim de semana.

O POVO buscou a Secretária Municipal de Saúde (SMS) para entender a organização logística da vacinação e aguarda retorno da pasta.

Crianças e bebês receberam aplicação de vacina contra Covid-19 neste fim de semana Crédito: Aurelio Alves

Vacinação em Fortaleza neste domingo, 7: fim da emergência global pode influenciar a busca por vacina?

O fim do alerta de emergência mundial devido à pandemia de Covid-19 foi declarado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) nessa sexta-feira, 5. O diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus destacou que a doença não parou de existir, pois “o vírus está aqui para ficar. Está matando e mudando”. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, fará um pronunciamento na noite deste domingo para ressaltar a contínua importância da vacinação.

Para Marcos Frota, que buscou a vacina neste domingo, 7, em Fortaleza, o fim da emergência global pode gerar “negacionistas afirmando que [o perigo da] Covid-19 acabou” e desinformados decidindo não se vacinarem. Juliana Carvalho e Valdomiro Rebouças acreditam que muitas pessoas irão relaxar, e a procura por vacinas será afetada.

Por outro lado, a enfermeira Fernanda Karla percebe o fluxo da vacinação constante nas últimas semanas, embora entenda que a ausência de emergência global poderá influenciar as pessoas.