Carro derruba poste e moradores ficam sem energia no bairro Bela Vista

Um carro colidiu contra um poste na madrugada desta segunda-feira, 8, próximo ao cruzamento da avenida Humberto Monte com a rua Rio Grande do Sul. A batida aconteceu por volta das 4h30min, danificou o equipamento e deixou o local sem energia. Ainda não há informações sobre vítimas

A frente do carro e a base do poste foram fortemente prejudicadas pelo impacto da colisão. Os fios do equipamento de energia ficaram dispostos na calçada, representando perigo à população que passa pelo local.

De acordo com a Entidade Nacional de Eletricidade (Enel), a área já foi isolada. A empresa ainda afirma que a troca da estrutura e o restabelecimento da energia serão realizados ainda hoje.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com moradores, equipes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) já estão no local, redirecionando o trânsito. Devido aos destroços do poste e do carro, que ainda se encontram na pista, algumas vias foram fechadas.

Em nota, a AMC orienta que os condutores que trafegarem no sentido da av. Bezerra de Menezes/av. José Bastos devem entrar à direita na rua Oscar Lopes, à esquerda na Viriato Ribeiro e à direita na rua Goiás para retornar à av. Humberto Monte.



Já no sentido Av. José Bastos/Av. Bezerra de Menezes, AMC informa que há apenas estreitamernto de pista.