Ambulância do Samu sobe calçada e invade imóvel na Bela Vista

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) invadiu um imóvel no bairro Bela Vista, em Fortaleza. O caso ocorreu na rua Espírito Santo na noite dessa quinta-feira, 20.

A ambulância derrubou pilares de contenção e subiu a calçada. Em seguida, quebrou a parede de um prédio residencial. A frente do automóvel chegou a invadir a sala de um apartamento.

Unidades da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) esteviram no local para realizar atendimento. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), nem a equipe do Samu, nem os ocupantes do imóvel tiveram ferimentos.

Os moradores do apartamento receberam auxílio dos Bombeiros no local e a família foi retirada do imóvel. Até o momento não há informações sobre risco de desabamento.

O POVO contatou a SSPDS e a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), responsável pelo Samu em Fortaleza, sobre o caso. A SSDPS afirmou não ter informações sobre a causa do acidente, extensão dos prejuízos materiais ou danos estruturais ao imóvel. A SMS respondeu apenas sobre o estado de saúde dos envolvidos e informou que não havia paciente na ambulância, além de pontuar que os danos patrimoniais do imóvel "estão sendo avaliados" pela Secretaria.

