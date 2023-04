Posto de saúde em Fortaleza foi assaltado três vezes em menos de quatro meses

O posto de saúde Luís Franklin Pereira, localizado no bairro Coaçu, já foi alvo de assaltos três vezes em menos de quatro meses. A mais recente ação ocorreu no último dia 10 de abril, quando três criminosos armados invadiram a unidade e roubaram pertences de funcionários e pacientes.



A situação fez com que uma manifestação fosse realizada pelos funcionários da unidade na última sexta-feira, 14, com o intuito de cobrar mais segurança no trabalho. Durante a manifestação, assim como no dia do assalto, o atendimento médico foi suspenso. Conforme o Sindicato dos Médicos do Ceará, os assaltos passaram a ser comuns no posto após a retirada dos seguranças que ali trabalhavam, o que ocorreu em 2018.

O último assalto ocorrido no posto até então havia sido registrado em 21 de março. À época, o Sindicato dos Médicos noticiou que dois homens, que portavam armas de fogo, invadiram o local e passaram a ameaçar os funcionários — um deles teve uma arma apontada em direção à cabeça.



Naquela ocasião, o Sindicato anunciou uma paralisação de 72 horas na unidade, assim como foram enviados ofícios à Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS) e ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (Cremec) comunicando a situação.



“O Sindicato dos Médicos ressalta que a paralisação dos profissionais está respaldada pelo Código de Ética Médica, o qual prevê que é direito do médico suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional”, divulgou à época.



Ofício também enviado à SMS em 28 de dezembro, quando o posto Luís Franklin também foi assaltado. Naquela oportunidade, também uma dupla armada praticou o crime. “Precisamos que as autoridades públicas nos deem uma solução o quanto antes”, declarou o presidente do Sindicato dos Médicos, Leonardo Alcântara.

“Todos os moradores e os profissionais estão sofrendo há meses com a falta de segurança e ninguém toma medidas a respeito. Necessitamos urgentemente de policiamento fixo por tempo indeterminado”. Por meio de nota, a SMS afirmou que a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) realiza rondas nas áreas dos postos de saúde da capital, o que foi reforçado após os assaltos ocorridos no posto Luís Franklin.



“A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que os atendimentos no Posto Luís Franklin estão sendo realizados normalmente, de segunda a sexta, das 7 às 19 horas”, diz a nota. “A SMS reforça que os postos de saúde prestam um importante serviço à população, e que episódios como o ocorrido na unidade fazem com que a própria população seja a mais prejudicada”.



O 35º Distrito Policial (35º DP) abriu um inquérito policial para investigar o assalto ocorrido no posto dia 10.



