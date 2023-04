Mulher é presa suspeita de integrar grupo criminoso de furto de veículos em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpriu, nessa quarta-feira, 19, um mandado de prisão preventiva contra uma mulher suspeita de integrar um grupo criminoso responsável por furtos de veículos em locadoras de Fortaleza.

A mulher — identificada como Kedma Santos da Costa, de 35 anos — é suspeita de chefiar a associação criminosa. A prisão foi realizada no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza.

De acordo com a PC-CE, as investigações, realizadas pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), apuraram que a mulher teria alugado um carro em uma locadora no dia 13 de janeiro e desaparecido com o veículo. No mesmo dia, o automóvel foi encontrado desmontado no interior de uma sucata.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outros três Boletins de Ocorrência também foram registrados nos dias 13 e 14 de janeiro e apontavam que três veículos foram alugados pela mulher e não foram devolvidos às locadoras.

A partir dessa informações e da identificação da suspeita, um mandado de prisão preventiva por furto qualificado e associação criminosa foi cumprido. Além desses crimes, a mulher é investigada por estelionato e receptação.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros envolvidos em furtos de veículos de locadoras para desmanche e revenda das peças.

Sobre o assunto Aldeota: PF apreende R$ 1 milhão em espécie com empresário de Goiás

Estudante desenha viatura e entrega a policiais do bairro

Jangurussu: apontado como responsável por expulsão de moradores é preso

Tags