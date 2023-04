Jangurussu: apontado como responsável por expulsão de moradores é preso

Pedro Henrique Lima Bezerra, conhecido como Mossoró, foi preso nesta terça-feira, 18, após investigação da Delegacia de Repressão às Organizações Criminosas (Draco).

A apuração apontou que havia rivalidade entre fações criminosas nos condomínios José Euclides e Luiz Gonzaga. Uma determinada organização oriunda do Ceará atuava naquela região e alguns dos integrantes migraram para um outro grupo denominado massa. As informações são do delegado Thiago Salgado, da Draco.

O POVO apurou que a partir dessa situação, o "Mossoró", que atuava como chefe da facção Guardiões do Estado (GDE), passou a ordenar expulsões nos condomínios residenciais. Ele também é suspeito de homicídios na região.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Mossoró" possui antecedentes por tráfico de drogas no Ceará e por porte ilegal de arma de fogo no Rio Grande do Norte (RN).

Depois de expulsar os moradores, os apartamentos do condomínio eram ocupados de forma irregular e funcionavam para esconder criminosos e armazenar armas e drogas da facção.

De acordo com o delegado da Draco, Thiago Salgado, a Delegacia tem atuado com foco em lideranças. Essas pessoas são responsáveis por dar aval nas expulsões de moradores e nos homicídios. Além disso, qualquer situação nos condomínios teria que passar pelo chefe do grupo criminoso.

Sobre o assunto Crianças com TEA e síndrome de Down aprendem sobre preservação da Caatinga com fantoches

Fortaleza (CE): clima para amanhã; previsão do tempo quarta (19/04)

Homem é preso por estelionato após descartar 54 cartões de crédito em hotel de Fortaleza

Tags