Homem é preso por estelionato após descartar 54 cartões de crédito em hotel de Fortaleza

O caso aconteceu no bairro Meireles e suspeito foi preso na última segunda-feira, 17 de abril após hotel acionar a Polícia

Um homem, de 34 anos, foi preso nessa segunda-feira, 17 de abril, suspeito de estelionato e falsidade ideológica, após deixar 54 cartões de crédito e débito na lixeira de um hotel no bairro Meireles de Fortaleza. A Polícia Civil foi acionada pela gerência do estabelecimento.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), os cartões com diferentes nomes foram encontrados por um funcionário do hotel, que teria identificado que todos foram descartados em um mesmo quarto.

O suspeito foi localizado com apoio da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) e do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE), e preso em flagrante na manhã da última segunda-feira. No quarto onde estava hospedado, também foram encontradas 12 maquinetas de cartão, documentos de terceiros, dois notebooks, seis celulares, um pen drive e um bloco de notas.

O homem, que já teria passagens pela polícia por estelionato, uso de documentos falsos e associação criminosa, foi levado à Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur) onde foi autuado pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica. A Polícia Civil do Estado do Ceará deve investigar o caso para identificar outros participantes nos crimes.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur): (85) 3101-2488

