Operação Tiradentes 2023: PRF intensifica fiscalizações nas rodovias do Ceará

Ação buscar garantir a segurança do fluxo de trânsito no Estado durante o período do feriado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará, nesta quinta-feira, 20, a Operação Tiradentes 2023 em todas as rodovias federais do Ceará.

Com início na véspera do feriado de Tiradentes, a operação seguirá durante quatro dias. Os agentes da PRF focarão em infrações de trânsito, como excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos, uso de celular ao volante, falta de uso de cinto de segurança e de cadeirinhas para crianças.

O órgão também irá promover ações de conscientização sobre o respeito às normas de trânsito e aos limites de velocidade e oferecer orientações de manutenção dos veículos antes de viagens.

Restrições no tráfego durante o feriado

Com o objetivo de garantir a segurança e a fluidez no fluxo do trânsito durante o feriado, a operação também contará com a restrição de tráfego para veículos com mais de 2,6 m de largura, 4,4 m de altura, 19,8 m de comprimento e/ou 57 toneladas de PBTC (Peso Bruto Total Combinado).

Na quinta-feira, 20 — de 16 às 22 horas — na sexta-feira, 21 — das 6 às 12 horas — e no domingo, 23 — das 16 às 22 horas — os veículos que tenham as especificações mencionadas não poderão trafegar nos seguintes trechos:

BR-116 : Km 54 (Pacajus) a Km 440 (Barro)

: Km 54 (Pacajus) a Km 440 (Barro) BR-222 : Km 11 (Caucaia/Anel Viário) a Km 320 ( Tianguá)

: Km 11 (Caucaia/Anel Viário) a Km 320 ( Tianguá) BR-020: Km 290 (Canindé) a Km 406 (Maracanaú/Anel Viário)





