Mais de 90 perfis em redes sociais no Ceará são monitorados e 83 pessoas conduzidas à Polícia

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Noventa e sete perfis em mídias sociais contendo supostas ameaças de ataques a escolas estão sendo monitorados pelos órgãos de segurança do Estado. Ao todo, 91 desses perfis tiveram a autoria identificadas e 83 pessoas foram conduzidas a unidades da Polícia Civil.

Os números são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e referem-se ao período que vai do dia 3 a 20 de abril. Conforme a SSPDS, o trabalho de inteligência e investigação tem sido realizado de forma conjunta pela Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS e pelo Departamento de Inteligência Policial (DIP) da Polícia Civil.

Durante as ações, celulares foram apreendidos e subsidiarão novas diligências, informou a SSPDS. Entre as pessoas conduzidas a delegacias está o adolescente de 14 anos apreendido após ferir duas crianças de nove anos em um ataque à Escola Municipal Isaac de Alcântara, localizada na Zona Rural de Farias Brito (Cariri Cearense) no último dia 12 de abril.

Em nota, a SSPDS também afirmou que, de 11 de abril até esta quinta-feira, 20, 5.288 unidades de ensino foram visitadas pela PMCE em todo o Ceará.

"A SSPDS ressalta que, de forma preventiva, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) atuam realizando rondas e paradas de viaturas em pontos-bases na frente de escolas públicas e privadas e vêm mantendo conversas de aproximação com diretores e responsáveis por unidades de ensino", afirma a pasta.

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181



