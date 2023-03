Fortaleza tem passagem de ônibus mais cara a partir deste domingo

A passagem de ônibus em Fortaleza fica mais cara a partir desde domingo, 19. O custo sobe 15%, de R$ 3,90 para R$ 4,50, segundo o cronograma de reajuste informado pela Prefeitura da Capital em 7 de março deste ano. Mas, como o primeiro dia da nova tabela é um domingo, será cobrada a nova tarifa social de R$ 3,90.

O valor cobrado aos domingos antes do reajuste era de R$ 3,30. O preço das passagens será atualizado automaticamente no sistema dos ônibus, que descontam no bilhete único ou nos veículos nos quais o dinheiro em espécie ainda é aceito.

Levantamento do O POVO indica que, com os novos preços, Fortaleza passa a ter a quarta passagem mais cara entre as capitais nordestinas. Prefeitura e Governo do Estado trocaram acusações sobre a existência de subsídios para reduzir o valor dos bilhetes na Capital.

Para os estudantes nada muda. A meia de R$ 1,50 já está em vigor desde o dia 9 de março e o valor cobrado aos domingos é o mesmo que de segunda a sábado. Antes, esse público pagava R$ 1,80.

Ar-condicionado



Como justificativa para o aumento dos valores, a Prefeitura de Fortaleza afirmou que a frota de ônibus deve atingir 100% dos veículos com ar-condicionado até agosto deste ano.

Os primeiros ônibus passaram a circular com climatização desde o dia 9 de março. Foram cerca de 750 veículos, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), que defendeu a necessidade de um prazo maior - até agosto - para realizar a manutenção nos equipamentos e ativar 100% deles na frota.

Desde a pandemia de covid-19, com início em 2020, os veículos passaram a circular sem ar-condicionado na capital cearense. Segundo a Prefeitura, o Sindiônibus pleiteava uma passagem de R$ 5,40, o que não foi aceito.

Estudantes pagam menos

Já os estudantes pagam menos para ter acesso ao serviço de transporte público em Fortaleza desde o dia 9 de março. Eles tiveram a passagem com valor reduzido de R$ 1,80 para R$ 1,50.

Ao todo, conforme estimativa da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), 285 mil estudantes pagam meia passagem - são 12% dos usuários do transporte público.

Novos valores das tarifas em Fortaleza

- Inteira: de R$ 3,90 para R$ 4,50;

- Tarifa estudantil: de R$ 1,80 para R$ 1,50 (durante todo o dia)

- Hora Social (segunda a sexta-feira, das 9 às 11 horas e das 14 às 16 horas): de R$ 3,30 (inteira) e R$ 1,50 (tarifa estudantil) para R$ 3,90 (inteira).

- Tarifa Social (domingos, dia 13 de abril, 31 de dezembro e 1 de janeiro): de R$ 3,30 (inteira) e R$ 1,50 (tarifa estudantil) para R$ 3,90 (inteira)

