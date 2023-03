Meia passagem a R$ 1,50 nos ônibus de Fortaleza passa a valer a partir desta quinta

Para os passageiros que pagam inteira, o novo valor começa a valer a partir do próximo dia 19 de março. Neste primeiro dia, por questões técnicas, a diferença de R$ 30 será ressarcida após o usuário passar a carteirinha e ter o valor de R$ 1,80 debitado

O novo valor da meia passagem nos ônibus de Fortaleza, a R$ 1,50, passa a valer a partir desta quinta-feira, 9. A informação é da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). Reajuste nos valores da meia (de R$ 1,80 para R$ 1,50) e da inteira, que saiu de R$ 3,90 para R$ 4,50, foi anunciado na terça-feira, 7.

Para os passageiros que pagam inteira, o novo valor começa a valer a partir do próximo dia 19 de março, dez dias após o reajuste ter sido publicado no Diário Oficial do Município, na terça-feira, 7.

Conforme levantamento do O POVO, Fortaleza é a quarta capital do Nordeste com maior tarifa de transporte coletivo.

Meia passagem a R$ 1,50 nos ônibus de Fortaleza: como vai funcionar

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, neste primeiro dia o benefício será realizado pelo método de ressarcimento. O usuário deve passar a carteirinha estudantil pelo valor de R$ 1,80, e, em seguida, o sistema devolverá automaticamente a diferença de R$ 0,30.

A Etufor informa que não haverá a necessidade de o estudante "adotar qualquer providência", sem prejuízos para o passageiro.

A previsão da Prefeitura de Fortaleza é que na sexta-feira, 10, meia passagem a R$ 1,50 nos ônibus de Fortaleza já esteja readequada, sem necessidade de ressarcimento.

O Sindicato das Empresas de Ônibus (Sindiônibus) informou tambpem que pelo menos até sexta "algumas falhas de sistema ainda ocorram e alguma cobrança de passagem não seja atualizada, tendo o valor também devolvido em crédito posterior aos estudantes".

Ao todo, conforme estimativa da Etufor, 285 mil estudantes pagam meia passagem - são 12% dos usuários do transporte público.

Ônibus de Fortaleza voltam a circular com ar-condicionado a partir desta quinta



Também nesta quinta-feira, 9, alguns ônibus de Fortaleza voltam a circular com ar-condicionado. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) informou que 750 ar-condicionados já estão liberados para uso.

Até agosto, conforme o prefeito Jospe Sarto, toda a frota deve ter ar-condicionado dentro dos veículos. O sistemma de ar-condicionado nos coletivos urbanos da Cidade foi desativado no dia 16 de março de 2020 devido à pandemia de Covid-19.

