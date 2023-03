Saiba quando começa a valer o novo preço das passagens de ônibus em Fortaleza

Reajuste com aumento de 60 centavos na tarifa regular e redução de 30 centavos na tarifa estudantil foi publicado no Diário Oficial do Município nesta terça-feira, 7

A nova tarifa integral do transporte público em Fortaleza começa a valer a partir do dia 19 de fevereiro, dez dias após o reajuste ser publicado no Diário Oficial do Município, na terça-feira, 7. O aumento de 60 centavos é o maior desde 1994.



A alteração no preço da tarifa integral foi de R$ 3,90 para R $4,50 em dias comuns. A tarifa de estudantes terá redução de 30 centavos, passando de R$ 1,80 a R$ 1,50, durante todo o dia.

A tarifa social, que funciona aos domingos e nos 13 de abril, 31 de dezembro e 1 de janeiro, e a hora social, nos horários das 9 às 11 horas e das 14 às 16 hora, em dias da semana, que atualmente custam R$ 3,30, também terão reajuste válido a partir do dia 19, passando a R$ 3,90.

