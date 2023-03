Após reajuste, tarifa de ônibus de Fortaleza será a quarta maior entre capitais do Nordeste

Nas próximas semanas, os passageiros dos ônibus urbanos de Fortaleza passarão a pagar R$ 0,60 a mais em cada viagem. O reajuste vale para aqueles que pagam a tarifa integral e coloca Fortaleza como a quarta capital do Nordeste com maior tarifa de transporte coletivo.

Conforme levantamento realizado pelo O POVO a partir de notícias locais de cada um dos nove estados, Fortaleza agora fica atrás de Salvador, Natal e João Pessoa. A capital baiana cobra R$ 4,90 de seus passageiros.

Os usuários dos ônibus em Natal pagam R$ 4,85 e o valor em João Pessoa é de R$ 4,70. Após o reajuste, a tarifa de Fortaleza se igual a de Aracaju; cobrando R$ 4,50, as capitais ficam empatadas na 4ª colocação. Confira todos os valores do Nordeste no mapa abaixo:

(Colaborou Bemfica de Oliva) Já entre as capitais de todo o Brasil, Fortaleza fica na 12ª posição. Os valores mais altos são cobrados em Boa Vista, Curitiba e Florianópolis, onde a tarifa é de R$ 6,00.

Reajuste das tarifas de ônibus em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza anunciou, nessa terça-feira, 7, o aumento de 15% na passagem de ônibus, que sai de R$ 3,90 para R$ 4,50.

A tarifa estudantil, que hoje é de R$ 1,80, vai diminuir para R$ 1,50.

As mudanças devem passar a valer dez dias após o decreto ser publicado no Diário Oficial do Município. A publicação está prevista para esta quarta-feira, 8.

Veja os novos valores das tarifas em Fortaleza:

Inteira: de R$ 3,90 para R$ 4,50

de R$ 3,90 para R$ 4,50 Tarifa Estudantil: de R$ 1,80 para R$ 1,50 (durante todo o dia)

de R$ 1,80 para R$ 1,50 (durante todo o dia) Hora Social (segunda a sexta, das 9 às 11 horas e das 14 às 16 horas): de R$ 3,30 (inteira) e R$ 1,50 (tarifa estudantil) para R$ 3,90 (inteira)

de R$ 3,30 (inteira) e R$ 1,50 (tarifa estudantil) para R$ 3,90 (inteira) Tarifa Social (domingos, dia 13 de abril, 31 de dezembro e 1º de janeiro): de R$ 3,30 (inteira) e R$ 1,50 (tarifa estudantil) para R$ 3,90 (inteira)

