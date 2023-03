Luizianne posta foto em ônibus e lembra preço da passagem quando prefeita, após novo aumento

A deputada federal Luizianne Lins (PT) relembrou nas redes sociais o período em que o preço da passagem de ônibus permaneceu congelado, no primeiro mandato dela como prefeita de Fortaleza (2005-2008), nesta quinta-feira, 9. A publicação da deputada vem após o anúncio do aumento de 15% na passagem de ônibus, feito pela Prefeitura de Fortaleza, nesta terça-feira, 7.

“Em nossa gestão na Prefeitura de Fortaleza, o valor da passagem de ônibus coletivo ficou congelada por 4 anos, em R$ 1,60. Era a tarifa mais barata do Brasil em sistema integrado”, escreveu a ex-prefeita.

A partir de 18 de março, a passagem sairá de R$ 3,90 para R$ 4,50. A tarifa estudantil, que é de R$ 1,80, vai diminuir para R$ 1,50. O reajuste ocorre três meses após o prefeito, José Sarto (PDT), negar que haveria aumento no preço do transporte.

Sarto justificou o aumento diante de uma reivindicação do Sindiônibus para que a passagem fosse ainda mais cara, na faixa de R$ 5,40, e ressaltou que, até 2022, havia uma parceria com o Governo do Ceará, que aportava R$ 3 milhões no subsídio para que as passagens não aumentassem.

"Porém, chegamos em março de 2023 e, até agora, esse recurso do Estado não chegou", disse o pedetista pelas redes sociais. O governador Elmano de Freitas (PT) rebateu fala do pedetista alegando que ele estava "distorcendo os fatos" e tentando "transferir responsabilidades".

Com o aumento, Sarto afirma que foi exigido que haja o religamento do ar-condicionado dos veículos e aumento da frota para dar mais conforto aos passageiros. Luizianne Lins afirmou em sua publicação que “o trabalhador não pode ser responsabilizado e perder seu direito de ir e vir”.



