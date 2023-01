PMCE prende homem e apreende arma escondida em carrinho de bebê

Ação policial no bairro Jangurussu ocorreu após denúncias de moradores; além da prisão do homem, houve apreensão da arma e de pequena quantidade de droga

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu nessa quinta-feira, 19, uma arma de fogo escondida em um carrinho de bebê, e prendeu um homem no local. A ação aconteceu no bairro Jangurussu, na Capital.

Os policiais chegaram a um imóvel após denúncias de moradores da região. No local, encontraram um homem, que foi abordado.

Ao realizarem buscas na casa, a guarnição encontrou uma pequena quantidade de drogas e um revólver calibre 32. A arma havia sido escondida em um carrinho de bebê.

O homem foi encaminhado ao 30º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e uso de drogas. As investigações estão a cargo da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

