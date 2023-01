Preso por estuprar comerciante em Caucaia é recapturado após fugir de presídio

Thayron Klécio Castro Sousa, de 36 anos, preso em 22 de dezembro último após ter estuprado uma comerciante de 62 anos, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza), foi recapturado na tarde desta quinta-feira, 19. Ele estava foragido após fugir do Centro de Triagem e Observação Criminológica (CTOC), em Aquiraz (Região Metropolitana de Fortaleza), 23 dias após ser preso pelo estupro da comerciante.



A prisão ocorreu após policiais penais da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária (Coint/SAP) receberem a informação de que um homem com características semelhantes ao do foragido havia sido baleado em conflito com outros homens no bairro Parque Santa Maria, em Fortaleza.



Nota enviada pela SAP no começo da noite desta quinta informa que Thayron Klécio está em atendimento médico. Após receber alta, ele será reconduzido ao sistema prisional. Além da prisão preventiva pelo estupro, Thayron Klécio também responderá criminalmente pela fuga.



“Por fim, a SAP comunica que o firme trabalho de recaptura para esse tipo de situação conta com o trabalho integrado entre as outras forças de segurança, como a Polícia Militar e a Polícia Civil”, disse a nota da SAP. A prisão foi divulgada pelo próprio titular da pasta Mauro Albuquerque, em sua conta no Instagram.



O crime que havia levado Thayron Klécio à prisão ocorreu em 19 de dezembro no bairro Planalto Caucaia. Imagens de circuito interno flagraram o momento em que ele chegou ao comércio da vítima e rendeu ela e o marido. Após roubar dinheiro do comércio, ele praticou a violência sexual. Ele fugiu e foi preso três dias depois no bairro Barroso.



Thayron Klécio já possuía antecedentes criminais por uma tentativa de estupro, assim como possuía passagens pela Polícia por homicídio, roubo, ameaça e desacato.



