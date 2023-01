Os animais foram encontrados em um cativeiro que era mantido dentro de uma residência no bairro do Mondubim

Animais exóticos que vieram da Austrália e da Ásia foram apreendidos na manhã dessa quarta-feira, 18, no bairro do Novo Mondubim, em Fortaleza, pela Polícia Civil do Ceará (PM-CE). Eles cumpriam três mandados de busca e apreensão contra um homem, de 30 anos, envolvido com o tráfico interestadual de animais silvestres.

Durante a operação, os policiais apreenderam diversos lagartos da espécie Pogona, naturais do deserto australiano, e Geko Leopardo, originários de países asiáticos. Os animais foram encontrados em um cativeiro que era mantido dentro da residência.

Animais exóticos são resgatados de cativeiro em Fortaleza (Foto: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pássaros silvestres também foram encontrados na ação. Entre eles, um da espécie Tucaninho da Serra, que está ameaçado de extinção. Os policiais também apreenderam várias munições e carregadores de pistola.

A operação foi realizada por equipes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). Eles seguem investigando se o suspeito tem conexões com o tráfico internacional de animais.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente: (85) 3247-2630



Sobre o assunto Mulher é detida após resgatar gatos presos em prédio público de Fortaleza

Centro Universitário atende em clínica-escola de Psicologia

Homem é preso em flagrante após furtar fios de semáforo

Mulher trans consegue reparação após ter nome social negado em hospital

Clientes são assaltados em barraca de tapioca às 6h no Benfica

Tags