Apontado como chefe de facção criminosa em Fortaleza é preso no RJ

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) prendeu nesta quinta-feira, 19, um homem apontado como chefe da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no Ceará. Messias Tales de Souza Izídio, de 26 anos, foi preso na Praia de São Conrado, na Zona Sul da Capital Fluminense.



Conforme a PCERJ, Messias Tales — conhecido como "Talibã", "Maestro" ou "Máscara do Trem Bala" — havia se aliado a um traficante da comunidade da Rocinha. Ainda conforme a PCERJ, em Fortaleza, Messias Tales atuava nos bairros Jardim América e Benfica, mais especificamente na Comunidade do Canal.



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por sua vez, informou que a Polícia Civil do Ceará obteve a informação de que ele utilizava páginas em redes sociais para publicar fotos em que exibia armas de fogo. No Ceará, o trabalho investigativo foi realizado pelo Departamento de Inteligência (DIP) da Polícia Civil e pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).



Contra Messias Tales, havia mandado de prisão em aberto por homicídio. Ele é acusado de mandar matar um amigo de infância, crime ocorrido, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por Messias Tales achar que a vítima passou informações para integrantes de um grupo rival.



De acordo com denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE), Márcio Matias Sousa da Costa foi morto nas proximidades da Praça da Gentilândia em 27 de junho de 2021. O crime ocorreu após a vítima ter sido conduzida de sua casa, localizada no bairro Joaquim Távora, até um prédio do Benfica, onde passou a ser submetido a uma espécie de julgamento. Em seguida, ele foi executado. Outras três pessoas são acusadas de participação no crime.



Conforme O POVO mostrou em matéria de maio último, o Rio de Janeiro tem virado refúgio para criminosos cearenses. São exemplos disso dois homens que seriam lideranças do CV do bairro Pirambu, que se esconderiam no Morro do Salgueiro.

Carlos Mateus da Silva Alencar, conhecido como “Skidum” ou “Fiel”; e Fábio Almeida Maia, o “Biú”, são acusados de ordenar, mesmo à distância, vários homicídios no Pirambu, incluindo o do blogueiro Givanildo Oliveira da Silva, do portal Pirambu News. Até hoje, a dupla segue foragida.

