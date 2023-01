Maconha: mais de 18 kg são encontrados por cães da PM na Serrinha, em Fortaleza

Cães farejadores da Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreenderam 18,25 quilos (kg) de maconha na noite dessa quinta-feira, 5. A apreensão dos entorpecentes ocorreu em uma área de mata, no bairro Serrinha, em Fortaleza. Nenhum suspeito foi localizado, e a Polícia continua as investigações para localizar os envolvidos.

A ação dos policiais ocorreu após informações de que uma pessoa teria escondido tabletes do entorpecente no bairro. Segundo a denúncia, a droga estaria em um matagal localizado na rua Antônio Teixeira Leite.

Durante as buscas, os policiais tiveram auxílio dos cães de faro Bope e Eddy, da 4ª Companhia do Batalhão de Policiamento de Choque (CPCães).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A maconha foi localizada e apreendida. O material ilícito foi apresentado no 10º Distrito Policial.

A Polícia ressalta que informações acerca da identificação e/ou localização do responsável pelo entorpecente podem ser repassadas via telefone 181. As denúncias são sigilosas e anônimas.

Sobre o assunto Advogado é preso em flagrante por esfaquear sobrinho na Cidade dos Funcionários

Atendimentos da Polícia Federal no shopping Iguatemi são normalizados

Irmãos são presos por tráfico de drogas no bairro José Walter

Arma apreendida pode ter sido usada em homicídio no São João do Tauape

Tags