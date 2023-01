Uece abre inscrições para cursinho preparatório para vestibular

O cursinho preparatório UeceVest está com inscrições para as novas turmas nas modalidades intensivo e extensivo abertas até o próximo dia 20 de janeiro. Podem se matricular estudantes com o ensino médio em curso e demais interessados, sem limite de idade, ou que já tenham finalizado o ensino médio e desejam se preparar para ingressar no ensino superior pelo vestibular ou pelo Enem.

O cursinho intensivo tem duração de seis meses, sendo indicado para aqueles que querem prestar o vestibular no meio do ano. O extensivo, que dura os dois semestres, é indicado para quem deseja fazer o Exame Nacional do Ensino Médio ou que queira prestar o vestibular no final de 2023. As inscrições são para os turnos da manhã e da tarde.

O esperado é que as aulas sejam ministradas presencialmente, iniciando em 30 de janeiro para os alunos do curso intensivo e em 6 de março para os alunos do curso extensivo. As aulas acontecem, pela manhã de 7h15min às 12 horas e pela tarde de 13h15min às 18 horas. As matrículas são feitas virtualmente.

Para efetuar a matrícula, são necessários os seguintes documentos:

Cópia do RG;

Cópia do CPF;

2 Fotos 3×4;

Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou declaração que está cursando, preferencialmente o 3° ano do Ensino Médio;

Cópia do Comprovante de residência com CEP;

Contrato devidamente preenchido e assinado (disponível na coordenação do curso);

Comprovante de pagamento de inscrição;

Comprovante de vacinação Covid-19.

Com o pagamento do boleto de inscrição, o aluno deve ir ao Núcleo do UECEVest com a documentação impressa em mãos para finalizar o processo de inscrição e realizar a assinatura do contrato. Os alunos do cursinho receberão apostilas e terão direito a carteirinha do estudante.

Serviço

Inscrições Cursinho UECEVest

Prazo de Inscrições: Até 20 de Janeiro

Valor da Inscrição: R$ 160,00



Link para a inscrição para o curso intensivo : Clique aqui



Link para a inscrição para o curso extensivo: Clique aqui

